Pseudokibice podejrzani m.in. o przemyt narkotyków, wymuszenia rozbójnicze, groźby, pobicia ... Data publikacji 17.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W uderzeniu w zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, wzięło udział blisko 400 policjantów z CBŚP, z KWP w Katowicach oraz funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych z kraju. Podczas działań na Śląsku zatrzymano 15 osób, a 2 kolejne doprowadzono z AŚ i ZK. W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej przedstawiono im zarzuty. W trakcie akcji zabezpieczono m.in. narkotyki, przedmioty przypominające broń, szereg niebezpiecznych narzędzi oraz rzeczy wskazujące na przynależności klubowe. Łącznie w sprawie występuje już 50 podejrzanych, którym przedstawiono 382 zarzuty i zabezpieczono blisko 50 kg narkotyków, wartych 2,3 mln zł.

W ramach prowadzonego śledztwa policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Katowicach wspólnie z prokuratorami Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Grupa mogła działać na przestrzeni kilku ostatnich lat, głównie na terenie woj. śląskiego. W zbieraniu materiałów dowodowych i informacji śledczych wsparli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Według funkcjonariuszy członkowie grupy przemycali i brali udział w obrocie hurtowymi ilościami narkotyków, tworząc wielopoziomową sieć odbiorców. Ze wstępnie zebranego materiału dowodowego wynika, że mogli wprowadzić do obrotu co najmniej kilkaset kilogramów różnych narkotyków, w tym m.in. amfetaminę, marihuanę, kokainę, a także tabletki ecstasy, o łącznej wartości kilku milionów złotych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że członkowie grupy poszerzali strefę wpływów na czarnym rynku narkotykowym, zastraszając „konkurencję” przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, takich jak broń, siekiery, maczety, kije bejsbolowe, kastety. Podejrzani są także o zastraszanie innych osób poprzez groźby uprowadzenia, pobicia, niszczenie mienia (m.in. podpalenia samochodów), czy wymuszenia rozbójnicze sięgające kilkuset tysięcy złotych. W lutym 2017 roku w Bytomiu doszło do postrzelenia mężczyzny, w którym mogli uczestniczyć również członkowie tej grupy.

Pierwsze zatrzymania do tej grupy nastąpiły w listopadzie 2017 roku. Wtedy to, do sprawy zatrzymano 11 osób, u których policjanci zabezpieczyli narkotyki, maczety, kastety, pałki teleskopowe i pistolet hukowy. W Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach podejrzanym przedstawiono blisko 70 zarzutów dotyczących hurtowego obrotu narkotykami oraz przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, wolności oraz wymiarowi sprawiedliwości. Więcej o akcji pisaliśmy w artykule pt.: „CBŚP rozbiło gang narkotykowy” (http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/151384,CBSP-rozbilo-gang-narkotykowy.html).

W marcu 2018 roku nastąpiły zatrzymania zrealizowane przez funkcjonariuszy KWP w Katowicach. Wówczas to, rozbito podgrupę działającą na terenie Zabrza, a wchodzącą w skład rozpracowywanej grupy. W efekcie działań zatrzymano 17 osób, którym ogłoszono kilkadziesiąt zarzutów oraz zabezpieczono znaczne ilości narkotyków.

Kolejne, największe uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, w którym brali udział także policjanci ze SPKP wielu komend Policji rozpoczęło się we wtorek. Wtedy to, w Zabrzu bardzo wczesnym rankiem policjanci zatrzymali pierwsze 2 osoby. Następnie po 6:00 rano rozpoczęły się „szturmy” do mieszkań kolejnych podejrzanych, gdzie zatrzymano 13 osób. Było to niezwykle ważne, aby osoby podejrzane nie kontaktowały się ze sobą, nie mogły ukryć się czy zniszczyć materiałów dowodowych. Z aresztu śledczego doprowadzono do prokuratury 2 osoby, w tym Arkadiusza L. ps. "Mały", który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Policjanci zatrzymali m.in. osoby o pseudonimach: „Kecher”, Małolat”, „Lazania”, „Mara” czy „Nowy”.

W trakcie akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 4 kg kokainy oraz marihuanę i amfetaminę, o czarnorynkowej wartości około 1,2 mln zł, przedmioty przypominające broń, siekiery i noże. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie blisko 175 tys. zł oraz pojazdy o wartości około 125 tys. zł. Policjantów w działaniach wsparli przewodnicy z psami przeszkolonymi do wyszukiwania narkotyków z KMP w Katowicach, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej.

Wszystkie zatrzymane osoby, jak również 2 mężczyzn doprowadzonych z aresztu śledczego i zakładu karnego, przewieziono do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono im łącznie 80 zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, przemytu i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Zatrzymani podejrzani są również m.in. o bójki z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, pobicia, groźby, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, niszczenie mienia, a także pozbawienie wolności i usiłowanie uprowadzenia osoby. Decyzją sądu 16 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

W sprawie występowało już wcześniej 33 podejrzanych, a ostatnie działania doprowadziły do przedstawienia zarzutów kolejnym 17 osobom. Podejrzanym łącznie przedstawiono 382 zarzuty. Są to osoby w większości powiązane z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów piłkarskich. W trakcie śledztwa łącznie zabezpieczono blisko 50 kg narkotyków, w postaci amfetaminy, marihuany, kokainy oraz 2 tysiące sztuk tabletek ecstasy, o czarnorynkowej wartości 2,3 miliona złotych.