W opakowaniu po proszku do prania wwieźli do kraju blisko 9 kg amfetaminy - zostali zatrzymani Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Iławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali troje mieszkańców powiatu iławskiego. W samochodzie, którym podróżowali, policjanci zabezpieczyli blisko 9 kg amfetaminy. Środki odurzające były ukryte w opakowaniu po proszku do prania. Za przewóz wewnątrzwspólnotowy znacznych ilości narkotyków grozi kara na czas nie krótszy od lat 3.

Iławscy funkcjonariusze wydziału kryminalnego ustalili, że kierujący oplem może posiadać przy sobie znaczną ilość narkotyków. Kiedy na drogach powiatu iławskiego pojawił się pojazd, funkcjonariusze wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Podczas przeszukania pojazdu potwierdzili wcześniejsze ustalenia. Okazało się, że w opakowaniu po proszku do prania, w foliowych workach, znajdowała się biała substancja. Badanie narkotesterem potwierdziło, że to amfetamina.

Mężczyźni oraz kobieta, którzy jechali samochodem, zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 35-latkowi i jego młodszej o 7 lat znajomej zarzutu przewozu wewnątrzwspólnotowego narkotyków. Z uwagi na znaczną ilość przemycanych środków odurzających, mężczyzna usłyszał dodatkowy zarzut, za który grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Odpowie on również za udzielanie niedozwolonych substancji. Decyzją sądu 35-latek został tymczasowo aresztowany.

Natomiast 38-latek, który miał przy sobie niewielkie ilości marihuany, usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Wobec niego prokurator zastosował policyjny dozór. Mężczyzna będzie musiał trzy razy w tygodniu stawiać się w Komisariacie Policji w Lubawie. Dodatkowo ma zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

jk/in