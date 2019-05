Na zlecenie podpalił dwa samochody powodując straty w wysokości 155 tys. zł. Data publikacji 17.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany przez policjantów z wałbrzyskiej komendy młody mężczyzna odpowie przed sądem za podpalenie dwóch samochodów i spowodowanie tym samym strat w wysokości 155 tys. złotych. Funkcjonariusze ujawnili w mieszkaniu podejrzanego także narkotyki, a następnie ustalili, że w sprawę zamieszana może być pewna 82-latka, która miała zlecić dokonanie przestępstw.

W trakcie przeprowadzanych działań operacyjnych policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Wałbrzychu ustalili podejrzanego o podpalenie dwóch samochodów zaparkowanych przy jednej z ulic miasta. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. 29-letni mieszkaniec Boguszowa-Gorc został zatrzymany, a w trakcie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze pionu kryminalnego znaleźli w jednej z kratek wentylacyjnych metamfetaminę oraz amfetaminę.

Podczas czynności procesowych w tej sprawie okazało się, że do przestępstwa namówiła mężczyznę pewna 82-letnia mieszkanka Wałbrzycha, która miała konflikt z sąsiadami. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta zaproponowała boguszowianinowi za popełnienie przestępstwa 4 tys. złotych, przy czym 500 zł przekazała 29-latkowi przed wykonaniem "zlecenia". Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia również i jej zarzutu popełnienia przestępstwa. Kobieta będzie odpowiadała za podżeganie do popełnienia przestępstwa. O wymiarze kary zdecyduje sąd.

(KWP we Wrocławiu / kp)