Finał VI Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym Data publikacji 17.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci zwyciężyli w VI Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Zawody rozegrane zostały na Dolnym Śląsku i objęte patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Dolnośląskiego. Do rywalizacji o miano najlepszego policyjnego wodniaka stanęło 34 funkcjonariuszy reprezentujących Komendy Wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji. Tytuły mistrzowskie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zdobyli już po raz drugi z rzędu.

Od środy na Dolnym Śląsku policjanci rywalizowali w VI Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Na starcie stanęły reprezentacje 17 ekip z wszystkich Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji. Mistrzostwa zostały objęte honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachima Brudzińskiego oraz Wojewodę Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka.

Po uroczystym otwarciu VI Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym zawodnicy przystąpili do rywalizacji. W ciągu trzech dni w sportowej atmosferze przeprowadzonych zostało pięć konkurencji rozgrywanych na terenie Wrocławia i powiatu trzebnickiego. Rywalizację zawodnicy rozpoczęli od testu wiedzy policyjnej, by następnego dnia zmierzyć z kolejnymi już technicznymi konkurencjami. Druga konkurencja rozgrywana była na basenie, podczas której zawodnicy płynęli na dystansie 50 metrów i w jego połowie podejmowali z dna basenu manekina /symulującego osobę tonącą/. Po przepłynięciu wymaganego dystansu, zawodnicy przechodzili do wyznaczonego miejsca, aby w sposób prawidłowy zademonstrować udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ostatnią konkurencją drugiego dnia zawodów była tzw. akcja ratownicza kombinowana. Zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami posługiwania się rzutką ratowniczą, a następnie przy wykorzystaniu łodzi wiosłowej podjąć akcję ratowniczą. Dzisiaj w ostatni dniu rywalizacji przeprowadzona została konkurencja - rajd łodzią z elementami ratownictwa wodnego. Konkurencja była bardzo widowiskowa, gdyż zawodnicy wykonywali wszystkie elementy na łodzi motorowej. Ważnym elementem sportowej rywalizacji było pokonanie przez policjantów wyznaczonego dystansu w jak najkrótszym czasie. Minięcie linii mety przez ostatnią w konkurencji ekip, był sygnałem dla sędziów do podliczenia wyników i ich ogłoszenia.

Najlepszym zawodnikom i drużynom nagrody wręczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji – mł. insp. Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasz Trawiński, Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak oraz Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji – mł. insp. Robert Kumor.

Najlepszymi zawodnikami VI Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym po zaciętej i sportowej rywalizacji okazali się:

Indywidualna klasyfikacja zawodów:

st. asp. Krzysztof SENK – KWP we Wrocławiu st. post. Rafał WIAK – KWP we Wrocławiu sierż. Piotr WILCZEWSKI – KWP w Poznaniu

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium w klasyfikacji indywidualnej, otrzymali odpowiednio złotą, srebrną i brązową odznakę od Komendanta Głównego Policji, nagrody pieniężne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.

Drużynowa klasyfikacja zawodów:

I MIEJSCE - KWP we Wrocławiu

st. asp. Krzysztof SENK

st. post. Rafał WIAK

II MIEJSCE – KWP w Poznaniu

sierż. Piotr WILCZEWSKI

sierż. szt. Robert KRZEMIŃSKI

III MIEJSCE - KWP w Krakowie

sierż. szt. Marcin GIEREK

sierż. szt. Marcin JUŹWIK

Za zdobycie pierwszego miejsca policjanci otrzymali puchar od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zajęcie drugiego miejsca Puchar od Komendanta Głównego Policji, a za zajęcie trzeciego miejsca na podium puchar od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Wszystkie drużyny, które zajęły miejsca na podium otrzymały także nagrody pieniężne od Komendanta Głównego Policji. Wszyscy rywalizujący w zawodach otrzymali pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach ufundowane przez Prezydenta Miasta Wrocławia – Jacka Sutryka.

Podczas rywalizacji policyjnych wodniaków na Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich we Wrocławiu i w Trzebnicy odbyły się festyny prewencyjne dla mieszkańców. W ich trakcie zarówno dorośli jak i dzieci mogli znaleźć mnóstwo atrakcji– m. in. występ orkiestry dolnośląskiej Policji, prezentację sprzętu policyjnego oraz służb ratunkowych. Dla najmłodszych natomiast przygotowane zostały takie atrakcje jak: malowanie twarzy, gry, konkursy, zabawy z przyjacielem dzieci „Komisarzem Lwem” - maskotką dolnośląskiej Policji. Dodatkowo wszyscy zgromadzenie mogli zobaczyć pokaz przygotowany przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego dolnośląskiej Policji.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KWP Wrocław / mag