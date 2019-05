Dowódca na podium Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę 19 maja parking przy ul. Broniwoja obok gmachu Komendy Głównej Policji w Warszawie zamienił się w tętniące życiem miasteczko rowerowe. Biuro zawodów działało już podczas odbywającej się wcześniej Nocy Muzeów. W niedzielę stawiło się tu około 200 kolarzy i rowerzystów, aby wziąć udział w III Mokotowskim Kryterium Kolarskim o Puchar Burmistrza Mokotowa. Miłośnicy rowerów stawili się często z całymi rodzinami. Dla wszystkich czekały atrakcje. Wyścigi odbywały się w poszczególnych kategoriach wiekowych. Startowali młodsi i starsi, dzieci i dojrzali fani dwóch kółek, nowi adepci kolarstwa i byli zawodnicy. Odbył się także wyścig na rowerze szosowym służb mundurowych.

Trasa kryterium w wyścigu służb mundurowych liczyła 16 km i wytyczona była ulicami wokół gmachu KGP z nawrotkami na ul. Puławskiej przy ul. Woronicza i Al. Niepodległości. Rywalizacja odbywała się przy zamkniętym ruchu ulicznym. Start i meta usytuowane były na ul. Broniwoja. Wyścig był emocjonujący i bardzo widowiskowy, gdyż zawodnicy mieli do pokonania 8 takich okrążeń, więc widzowie cały czas mogli obserwować walkę na trasie. A łatwo nie było. Wysoka temperatura, parno, potem nagły deszcz podczas następnych wyścigów. Ostre dziewięćdziesięciostopniowe zakręty i nawrotki to cechy kryterium ulicznego, ale w tym wypadku utrudnieniem były kałuże. Nie obyło się bez kraks. W jednej z nich już na pierwszym zakręcie po starcie przy wyjeździe na ul. Wielicką uczestniczył, biorący udział w wyścigu dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba. Wcześniej upadł inny kolarz i jadący za nim także zanleźli się na asfalcie. Antyterroryści jednak to twardzi ludzie, więc dowódca szybko się pozbierał i mimo startego do krwi ramienia dalej uczestniczył w wyścigu. Wkrótce znalazł się w czołówce, a po kolejnym okrążeniu razem z dwójką innych kolarzy nadawał tempo wyścigu. W uciekającej trójce znaleźli się: Dariusz Zięba, startujący w barwach IPA Bike Team, kolega z drużyny Paweł Baranek, na co dzień z KSP oraz Antoni Kida, reprezentujący NOSiR BDC Development (wyścig było połączeniem kilku rywalizacji). Ostatecznie w kryterium służb mundurowych zwyciężył Paweł Baranek z IPA Bike Team. Na drugim stopniu podium stanął Dariusz Zięba, reprezentujący te same barwy, a trzecie miejsce zajął Adrian Trych z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Mł. insp. Dariusz Zięba razem z organizatorami wyścigu – przedstawicielami Poland Bike i Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wręczał trofea zwycięzcom poszczególnych wyścigów i kategorii.

- Mimo kraksy bardzo dobrze się jechało, trasa była świetnie zabezpieczona, startowali wspaniali zawodnicy – powiedział po wyścigu mł. insp. Dariusz Zięba. – Poziom wśród służb mundurowych cały czas rośnie. Każdy z nas pasjonuje się tym sportem i ewentualne wywrotki są wliczone w ryzyko tej pasji. W tym roku złożyliśmy grupę kolarską IPA Bike Team, pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. W jej skład wchodzi siedmiu zawodników: czterech policjantów i trzech cywilów, każdy z nas posiada legitymację IPA i staramy się godnie reprezentować polską Policję. Przykład daje nam komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który pokazuje, że można trenować a jednocześnie pracować czy służyć. Pasje trzeba kultywować. I mówię to na swoim przykładzie, trenowałem dawno temu, potem przez dwadzieścia pięć lat nie jeździłem, a wróciłem do roweru za namową właśnie komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, który dwa lata temu zaproponował mi udział w Tour de Pologne Amatorów. To naprawdę wciąga!

Już za tydzień dowódca weźmie udział w wyścigu w Garwolinie, a docelowym tegorocznym startem będzie Tour de Pologne Amatorów.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/ Miesięcznik „Policja 997” / ro BKS KGP