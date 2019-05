Blisko 6 kg narkotyków nie trafi na rynek. Skuteczne działania operacyjne Data publikacji 20.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny dużą skutecznością w walce z przestępczością narkotykową wykazali się policjanci kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp oraz Komisariatu Policji w Skwierzynie. Dzięki swemu doświadczeniu zatrzymali mężczyznę, który posiadał w mieszkaniu blisko sześć kilogramów narkotyków. 36-latek już usłyszał zarzuty. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Te działania były zakończone solidnym trafieniem ale z pewnością nie przypadkowym. Wszystko było efektem poprzedzających i dobrze przeprowadzonych czynności operacyjnych. Realizowali je w środę /18 maja/ doświadczeni policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp oraz policjanci z Komisariatu Policji w Skwierzynie. To policjanci, którzy na zwalczaniu przestępczości narkotykowej znają się najlepiej. Zawsze takie działania poprzedzane są wnikliwymi czynnościami i ich dokładną analizą. To często składanie wielu wątków, gdzie każdy osobny nie musi być wartościowy ale połączone w jeden mogą prowadzić do przełomu w sprawie. Tak było i tym razem. Po wcześniejszych analizach policjanci kryminalni z KWP w Gorzowie Wlkp. razem z tymi z Komisariatu Policji w Skwierzynie wzięli pod lupę 36-latka. Kierunek i cel okazał się właściwy. W jego mieszkaniu śledczy znaleźli spore ilości narkotyków oraz specjalistyczny sprzęt służący do porcjowania i przetwarzania narkotyków. Po oględzinach okazało się, że możemy mówić o blisko 6 kg marihuany i plantacjach konopi. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas czynności procesowych zostały mu przedstawione trzy zarzuty. Ten najbardziej poważny dotyczy posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją Sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci badają czy do kogoś trafiły wcześniej narkotyki lub ewentualnie do kogo miały trafić w przyszłości.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

podkom. Grzegorz Jaroszewicz