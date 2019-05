Policjanci podarowali część siebie oddając krew Data publikacji 20.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zorganizowało akcję oddawania krwi. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób, w tym także jasielscy policjanci, którzy oddali to, co najcenniejsze - swoją krew potrzebną dla ratowania życia drugiego człowieka.

foto: KPP Jasło

Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których życie ludzkie często bywa zagrożone. Niejednokrotnie pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew. Niestety w Regionalnych Stacjach Krwiodawstwa brakuje tego ratującego życie płynu. Policjanci mając tego świadomość chętnie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. Tak też było w miniony piątek. Funkcjonariusze odpowiedzieli na zaproszenie jasielskiego Medyka i honorowo oddali krew.

Organizatorzy akcji przygotowali dla jej uczestników wiele atrakcji, jedną z nich było spotkanie z podróżnikami, Weroniką Łukaszewską i Sławomirem Sanockim, którzy zimą przemierzyli Karpaty pokonując pieszo 2200 km. W czasie trwania akcji, zainteresowane osoby odwiedzały także stoiska przygotowane przez Policję, Wojsko i Straż Miejską. Policjanci promowali służbę w Policji, opowiadali o ciekawych aspektach pracy w tej formacji, a zainteresowanym mówili jakie wymogi należy spełnić, aby zostać policjantem.

Dzień krwiodawstwa w jasielskim Medyku, to przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, ale również promowanie idei honorowego krwiodawstwa. To zwrócenie uwagi jak szlachetny i szczytny jest to cel. Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie krwiodawców będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym. Podczas kilkugodzinnej akcji pobrano krew od 22 osób.

