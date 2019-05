Internetowi oszuści w rękach Policji Data publikacji 20.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Cyberkryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali trzech 19-latków. Młodzi ludzie, na jednym z portali aukcyjnych, próbowali oszukać blisko 90 osób. Dodatkowo, jeden z nich oferował hakerskie oprogramowanie służące do zdobywania haseł oraz poufnych danych. Zebrane przez śledczych dowody pozwoliły na przedstawienie im zarzutów. Teraz mieszkańcom gminy Praszka grozi nawet do 8 lat więzienia.

9 maja, cyberkryminalni z KWP w Opolu zatrzymali 3 mieszkańców gminy Praszka. Ich działania były związane ze sprawą oszustw, do jakich doszło na jednym z portali aukcyjnych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni zamawiali towar w internecie. Nigdy jednak nie płacili za otrzymane rzeczy. Aby uwiarygodnić transakcję, przesyłali fałszywe potwierdzenie zapłaty.

Zebrane materiały dowodowe i ustalenia cyberkryminalnych pozwoliły na postawienie mężczyznom zarzutów. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania podejrzanych, gdzie zabezpieczyli komputery, telefony komórkowe oraz wyłudzony towar. To między innymi obuwie, odzież i oprogramowanie. Policjanci ustalili, że mężczyźni próbowali oszukać blisko 90 osób na terenie całego kraju. Zdaniem śledczych, jeden z 19-latków oferował do sprzedaży hakerskie oprogramowanie, służące m.in. do przejmowania haseł oraz poufnych danych.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty oszustwa, do którego się przyznali. Grozi im teraz do 8 lat więzienia.