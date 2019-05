Szybka reakcja rodzica uchroniła dziecko przed niebezpieczeństwem Data publikacji 20.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zatrzymali 47-latka, który jest podejrzany o nakłanianie do innej czynności seksualnej małoletniej. Mężczyzna nie wiedział, że za 12-latkę podszył się internauta, który powiadomił o wszystkim policjantów. Wpadł podczas umówionego spotkania z dziewczynką. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zostali powiadomieni, że jeden z internautów namierzył w sieci pedofila. Jak wynika z ustaleń śledczych, internauta zalogował się na internetowym komunikatorze swojej córki i przejrzał zawartość archiwum. Zaniepokojony rodzic zauważył, że jego córka nawiązała korespondencję z nieznajomym mężczyzną, który dążył do doprowadzenia małoletniej poniżej lat 15 do innej czynności seksualnej za pomocą internetowego komunika. Dążył też do tego, aby się z nią spotkać. Powiadomieni o całej sytuacji policjanci ze stargardzkiej komendy wkroczyli do akcji.

Ojciec dziewczynki oraz osoba, która przekazała pierwsze informacje Policji, zainicjowali spotkanie z mężczyzną. Autor prowokacji, przedstawiając się cały czas jako dziewczynka, uzgodnił spotkanie w określonym miejscu i godzinie a następnie powiadomił Policję.

Do zatrzymania doszło w zeszłą środę około godziny 12.00 na jednej ze stacji paliw w Stargardzie. Zatrzymany mężczyzna to 47-letni mieszkaniec Stargardu. Trafił on do policyjnego aresztu.

Policjanci zabezpieczyli jego telefon, jak również inne nośniki danych, które zostaną poddane analizie biegłych. W czwartek policjanci przedstawili mężczyźnie zarzuty. Prowadzący postępowanie śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Stargardzie przychylił się do tego wniosku i aresztował zatrzymanego na dwa miesiące. Grozi mu do 3 lat więzienia.



Bardzo dziękujemy osobie, która powiadomiła nas o swoich ustaleniach oraz internaucie, który namierzył pedofila. Dzięki wzorowej współpracy było możliwe jego zatrzymanie.



Trudno dzisiaj wyobrazić sobie, że można normalnie funkcjonować bez dostępu do Internetu. Nie można zapominać jednak, że korzystanie z sieci może nieść za sobą także wiele zagrożeń, zwłaszcza dla osób małoletnich. Coraz częściej dochodzi do prób popełniania przestępstw na szkodę dzieci, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania seksualnego.

Mając na uwadze dobro dzieci policjanci zachęcają rodziców i opiekunów przede wszystkim do rozmów na temat istniejących zagrożeń, kontrolowania stron internetowych, jakie odwiedzają ich dzieci oraz monitorowania treści, jakie przesyłają za pośrednictwem portali społecznościowych czy innych aplikacji służących do komunikacji.

st. asp. Krzysztof Wojsznarowicz