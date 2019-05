Policjanci z KWP we Wrocławiu na szczycie podium VIII Mistrzostw Nocnego Maratonu Służb Mundurowych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu znaleźli się na szczycie podium VIII Mistrzostw Nocnego Maratonu Służb Mundurowych, który odbył się w Kątach Wrocławskich. W tych trudnych i wyczerpujących zawodach, gdzie do przebiegnięcia jest ponad 42 km i do pokonania jest 8 ciężkich zadań, dolnośląską komendę reprezentowali Beata Borowicz, Szymon Fiedorow i Mariusz Nioski. Ta 3-osobowa drużyna do mety dotarła z ponad 15-minutowym zapasem i została nowym mistrzem.

Na starcie stanęły drużyny ze wszystkich służb mundurowych - Straży Pożarnej, Wojska, Służby Granicznej, Służby Więziennej i Policji. Do pokonania był dystans min. 42 km w zależności od orientacji drużyny, bowiem na starcie każda z nich dostawała mapę, na której miała zaznaczone punkty kontrolne. W tych miejscach trzeba było wykonać zadania - skoki przez rzekę na linie, wspinaczkę, czołganie się, strzelanie, odnalezienie atrybutów w zagadkach logicznych. Warunkiem zwycięstwa było zarówno bezbłędne nawigowanie w terenie, ale również czas, w którym drużyna zaliczy wszystkie 8 punktów kontrolnych. A to wszystko w nocy, we mgle, na polnych drogach, zagajnikach i w lesie. Dolnośląską komendę reprezentowała 3-osobowa drużyna: Beata Borowicz i Szymon Fiedorow z KWP Wrocław oraz Mariusz Nioski z KP Wrocław Krzyki.

To był trudny i wymagający bieg. Jak wspomina Beata Borowicz: od 15 km mieliśmy totalnie przemoczone buty i stopy. Ta uciążliwość najbardziej dała się we znaki, kiedy na 40 km pogubiliśmy się w lesie. Ale nawet na chwilę nikt nie stracił ochoty do walki.

Przeciwnikiem naszej drużyny była ekipa ze Służby Więziennej, która wielokrotnie zdobywała tytuł w poprzednich latach. Dystans do przebiegnięcia dla dolnośląskich policjantów to 51 km i 8 punktów kontrolnych.

To dla nas wielki zaszczyt, że wygraliśmy to zwycięstwo, ponieważ w mistrzostwach brały udział drużyny z całej Polski - mówi Szymon Fiedorow. Jak przyznają zgodnie nasi mistrzowie najtrudniejszym odcinkiem był bieg z 15 kg workiem przez około 5 km. Zwłaszcza, że był to już 47 km biegu i dochodziła godz. 1:00.

Mariusz Nioski przyznał, że bycie nawigatorem to bardzo trudne zadanie, gdy wokół tylko noc i las. Cieszę się, że ten puchar jest nasz, to niesamowite uczucie - dodał. To nie pierwszy takiego typu bieg tego policjanta, ale tutaj była świadomość, że walczą już o podium. Od drużyny ze Służby Więziennej dzieliły ich minuty. Mieli świadomość, że im więcej pomyłek, tym więcej kilometrów. Policjanci z komendy wojewódzkiej dotarli do mety z ponad 15-minutowym zapasem i zostali nowymi mistrzami zawodów.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.

(KWP we Wrocławiu / kp)