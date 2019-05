Już w czwartek rozpoczęcie Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo Data publikacji 20.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 24 maja 2019 roku w Łodzi rozpoczyna się Turniej Finałowy Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 w Piłce Nożnej. Jednym z miast gospodarzy będzie Łódź, gdzie rozegranych zostanie 10 spotkań, w tym mecz inauguracyjny i finałowy. Impreza tej rangi to wyzwanie dla organizatorów ale również służb. Policjanci w okresie rozgrywek będą czuwać nad bezpieczeństwem zarówno uczestników jak i kibiców. Apelujemy również o szczególną uwagę pod kątem zmian w organizacji ruchu drogowego a także przemieszczania się w środkach komunikacji publicznej.

Wielkimi krokami zbliża się piłkarskie święto. Turniej Finałowy Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 w Piłce Nożnej rozgrywany będzie w okresie od 23 maja do 15 czerwca 2019 r. na obiektach zlokalizowanych w sześciu miastach. Będą to Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Łódź i Tychy a w jego trakcie zorganizowane zostaną 52 sportowe imprezy masowe, w których przyjdzie się mierzyć łącznie 24 drużynom z całego świata. Już 23 maja 2019 roku o godzinie 20:30 na Stadionie Miejskim przy Al. J. Piłsudskiego 138 zostanie rozegrany mecz otwarcia pomiędzy reprezentacjami Polski i Kolumbii. W naszym mieście zostanie rozegranych dokładnie 10 meczów. 24 maja o godzinie 20:30 Norwegia zmierzy się z Urugwajem, 26 maja Polska z Tahiti a dzień później Norwegia z Nową Zelandią. 29 maja dojdzie do starcia reprezentacji Senegalu z Polską a dzień później Nowa Zelandia z Urugwajem. 2 i 3 czerwca będziemy świadkami dwóch meczów fazy pucharowej w ramach 1/8 finału. 15 czerwca na łódzkim stadionie zostanie rozegrany mecz finałowy mistrzostw.

Jest to impreza, która wymaga ogromnego zaangażowania nie tylko organizatorów ale również służb. Szczególny udział będą mieli w tym również policjanci z województwa łódzkiego. Trzeba bowiem pamiętać, że turniej to nie tylko same mecze ale również przejazdy drużyn piłkarskich i kibiców, gromadzenie się grup czy zapewnienie bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu. Również mieszkańcy miasta muszą baczną uwagę przykładać do zmian organizacji w ruchu drogowym nie tylko w okolicy samego stadionu ale również podczas przejazdów drużyn i eskort policyjnych. Pamiętajmy, że województwo łódzkie ma bardzo specyficzne położenie geograficzne. Leży w centralnej Polsce i przebiegają przez nie główne szlaki komunikacyjne z północy na południe i ze wschodu na zachód. Drogi te będą wykorzystywane przez uczestników i kibiców do przemieszczania się pomiędzy arenami rozgrywek. Policjanci będą monitorować te przejazdy i pomagać w dotarciu do celu czy płynnym przemieszczeniu się przez teren województwa. Funkcjonariusze dołożą wszelkich starań, aby impreza przebiegła bez zakłóceń a zmiany w ruchu z nią związane była jak najmniej uciążliwe.

Utrudniania wokół stadionu przy al. Piłsudskiego 138:

źródło UMŁ

Podczas meczów i w środkach transportu zbiorowego panował będzie tłok. Taka sytuacja sprzyja kradzieżom kieszonkowym. Oto kilka rad jak ustrzec się działaniu złodziei:

Ich uwagę zwracają przede wszystkim osoby dobrze ubrane, mające na sobie widoczną biżuterię, sprawiające wrażenie ludzi zamożnych. Pamiętaj, że możesz być przez przestępcę obserwowany dłuższy czas - w banku, w sklepie, gdy płacisz rachunek w restauracji, w środkach transportu publicznego (autobus, tramwaj, pociąg).

Kieszonkowcy pracują zazwyczaj w grupie, rzadko kiedy decydują się działać pojedynczo. Dogodne warunki stwarzają im miejsca o dużym skupieniu ludzi, takie jak imprezy sportowe, rozrywkowe czy handlowe. Wykorzystują oni zamieszanie i tłok, a często sami go powodują, aby ułatwić sobie "robotę". Szczególną operatywność wykazują w zatłoczonych autobusach - przy wsiadaniu i wysiadaniu, w momencie kiedy Twoja uwaga jest już zajęta czym innym. Lubianymi przez nich miejscami "pracy" są również przystanki, dworce autobusowe i kolejowe - dokonują kradzieży w kolejkach do kas, na peronach wtedy, gdy Twoje ręce zajęte są bagażem.

Jak ustrzec się przed kieszonkowcem?

- Dobrze zabezpiecz noszone przy sobie dokumenty i pieniądze!

- Zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie!

- W środkach masowej komunikacji wybieraj zawsze miejsce w pobliżu znanych Ci osób lub kierującego - unikaj pustych przedziałów w pociągu!

- Pamiętaj, że podróżując w stanie po spożyciu alkoholu, łatwiej możesz stać się ofiarą złodziei! Nie nawiązuj przygodnych znajomości!

- Nie noś przy sobie więcej gotówki, niż wynika to z potrzeby zakupów w danym dniu!

- Pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach - pozwoli to zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty!

- Nie demonstruj zawartości portfela, gdy widzą to przypadkowe osoby! Biletów uprawniających do przejazdu nie trzymaj w portfelu.

- Obserwuj otoczenie oraz swój bagaż przy wsiadaniu do zatłoczonego autobusu (pociągu). Własne torby i pakunki trzymaj przed sobą. Zwróć uwagę na osoby, które tworzą sztuczny tłok. Obserwowane - nie dokonają kradzieży!

- Nie zasypiaj, podróżując publicznymi środkami komunikacji!

- Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu!

- Torebkę należy odwracać zamkiem "do siebie", a nie na zewnątrz!

- Portmonetka powinna zawsze znajdować się na dnie torebki!



W sytuacji zagrożenia - usiłowania kradzieży kieszonkowej - w zależności od sytuacji, dbając o swoje bezpieczeństwo - wszczynaj alarm! Głośny okrzyk zwracający uwagę innych osób potrafi skutecznie zniechęcić złodzieja! Możesz też dyskretnie powiadomić odpowiednie służby.