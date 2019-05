Usłyszał zarzut za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego Data publikacji 20.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci interweniowali niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu z udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że nieznany mężczyzna utrudniał kobietom przeprowadzenie czynności służbowych w mieszkaniu podopiecznej, a następnie jedną z nich uderzył i uciekł. Zatrzymany przez policjantów podejrzewany został zatrzymany, a po przesłuchaniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. Grozić mu może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na terenie wrocławskiej dzielnicy Stare Miasto. Ze zgłoszenia jakie otrzymali policjanci wynikało, że dwóm pracownicom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeprowadzały czynności służbowe w jednym mieszkań, działalność ustawową utrudniał nieznany mężczyzna. Awanturował się, a następnie jedną z kobiet uderzył w twarz i uciekł. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce, by udzielić pomocy poszkodowanej i wyjaśnić przebieg oraz okoliczności zdarzenia. Kobieta miała widoczny ślad po niedawnym uderzeniu i korzystała z pomocy medycznej, natomiast nie wymagała przewiezienia do szpitala, ponieważ pomocy udzielono jej na miejscu.

Podjęte przez policjantów pionu kryminalnego z Komisariatu Wrocław Stare Miasto działania doprowadziły do namierzenia sprawcy tego czynu. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy i przesłuchany.

57-letni mieszkaniec Wrocławia usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. Czyn ten zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

KWP we Wrocławiu / mw)