KWP: Mistrzostwa Świata FIFA U-20

Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Data publikacji 23.05.2019

Już dzisiaj w Lublinie rozpoczną się sportowe emocje związane z Mistrzostwami Świata FIFA U-20 Polska 2019 w Piłce Nożnej. Lublin jest jednym z miast gospodarzy, na Arenie Lublin zobaczymy 9 spotkań. Myśląc o organizacji mistrzostw nie można zapomnieć o aspekcie bezpieczeństwa kibiców i turystów, którzy przyjadą do Lublina. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będą policjanci.

Od dzisiaj do 15 czerwca 2019 roku wzrok kibiców będzie skierowany na Polskę, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej do lat 20. Lublin jest jednym z miast gospodarzy mistrzostw. Na Arenie Lublin zobaczymy 9 spotkań, w pierwszym z nich 23 maja o godz.18.00 zmierzą się reprezentacje Tahiti i Senegalu.

Myśląc o organizacji mistrzostw nie można zapomnieć o aspekcie bezpieczeństwa kibiców i turystów, którzy przyjadą do Lublina. Wzorem poprzednich mistrzostw UEFA Euro U21, do zabezpieczenia imprezy zaangażowani będą policjanci ze wszystkich pionów. Będziemy zabezpieczać treningi i monitorować przejazdy zawodników. Niezmiernie ważnym aspektem jest dbałość o właściwą , sprawną i płynną organizację ruchu zwłaszcza w okolicach stadionu. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo kibiców i turystów, którzy przyjadą do Lublina.

Lubelska Policja przypomina:

Na stadionie i w środkach komunikacji będzie panował tłok. Nie kuśmy losu swoim nieostrożnym i nierozważnym postępowaniem. Złodzieje najczęściej zabierają torebki, saszetki, portfele czy telefony komórkowe. Tracimy pieniądze, dokumenty i karty bankomatowe. Nie stwarzajmy przysłowiowej okazji złodziejowi, który tylko czeka na taką sytuację. Nie zabierajmy ze sobą dużych kwot pieniędzy, biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów. Zwracajmy uwagę na tzw. "sztuczny tłok"- często sami kieszonkowcy tworzą „zamieszanie”, aby łatwiej było im dokonać kradzieży. Usypiają czujność ofiary, popychając ją, aranżują ścisk wokół niej a w powstałym zamieszaniu z torebki czy kieszeni znika portfel.

Jak ustrzec się kradzieży kieszonkowej? Kilka zasad, których przestrzeganie utrudni kieszonkowcom „pracę”:

zamkniętą torebkę trzymaj zawsze przed sobą;

noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę;

nie pokazuj zawartości portfela;

nie noś portfela w tylnych kieszeniach spodni;

nie noś portfela w zewnętrznych kieszeniach ubrania.

zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie.

nie nawiązuj przygodnych znajomości

R.L.R.