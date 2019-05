Dozór dla sprawcy kradzieży Data publikacji 23.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przemyscy kryminalni zatrzymali 49-latka podejrzewanego o kradzieże w Domu Biskupim oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Sprawca kradł pozostawione tam portfele, telefony komórkowe, powerbanki oraz laptopy. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Za popełnione czyny może mu grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Foto. arch. KMP Przemyśl

12 maja br. dyżurny przemyskiej jednostki otrzymał telefoniczne zgłoszenie od siostry z jednego ze zgromadzeń w Przemyślu, że z pomieszczeń Domu Biskupiego skradziono laptop, telefony komórkowe oraz portfele wraz z pieniędzmi i dokumentami. Policjanci pracując nad tą sprawą przeanalizowali nagrania monitoringu i na jego podstawie wytypowali potencjalnego sprawcę przestępstwa. Niespełna tydzień później, jadąc ulicami miasta, zauważyli mężczyznę, który swoim wyglądem był podobny do mężczyzny z nagrania.

Jak się później okazało był to 49-letni obywatel Ukrainy, przy którym funkcjonariusze znaleźli inne przedmioty, które wskazywały na to, że również mogą pochodzić z kradzieży. Policjanci powiązali to ze sprawą sprzed tygodnia i udali się do budynków Kurii Metropolitarnej, by sprawdzić, czy ktoś ponownie nie padł ofiarą przestępstwa.

Ustalono, że oprócz wspomnianej kradzieży, przestępca ma też na koncie kradzież telefonów komórkowych, portfeli, kart bankomatowych, dokumentów oraz laptopa z pomieszczeń seminarium duchownego, co nie zostało jeszcze zgłoszone. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności w sprawie doprowadziły do odzyskania utraconego mienia i dokumentów.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty, złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Prokurator, na podstawie zebranego przez przemyskich policjantów materiału dowodowego, zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Za kradzież sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd.

mf