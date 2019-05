Policjanci uratowali kobietę z pożaru Data publikacji 23.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch policjantów z Komisariatu Policji w Pniewach brało udział w akcji ratowniczej, w związku z pożarem, do którego doszło w budynku wielorodzinnym w Pniewach. Sprawna i szybka akcja pozwoliła policjantom wyprowadzić z zagrożonego mieszkania 81-letnią kobietę.

W nocy 20 maja br. policjanci z Pniew zostali poinformowani przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach o pożarze, który został zauważony w budynku wielorodzinnym w Pniewach. Natychmiast pojechali pod wskazany adres. Przed budynkiem zastali zgłaszającego, od którego dowiedzieli się, że w mieszkaniach, w którym doszło do zaprószenia ognia, znajdują się trzy osoby. Szybko pobiegli na piętro, starając się zlokalizować właściwe mieszkanie. Było to bardzo trudne ponieważ klatka była już mocno zadymiona, co znacznie ograniczało widoczność.

Ostatecznie policjanci wyważyli drzwi od jednego z mieszkań, skąd wyprowadzili 81-letnią kobietę. Przekazali ją pod opiekę pogotowia ratunkowego. Następnie na miejsce przybyli funkcjonariusze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy weszli do drugiego mieszkania i wyprowadzili pozostałe dwie osoby.

Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Sprawna i szybka akcja wszystkich służb ratunkowych zapobiegła tragedii.

(KWP w Poznaniu / kp)