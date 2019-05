Skuteczna policyjna profilaktyka – udaremniona próba oszustwa „na policjanta” Data publikacji 23.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki prowadzonym przez instytucje i służby działaniom oraz akcjom prewencyjnym na rzecz bezpieczeństwa osób starszych, coraz częściej udaje się udaremnić próby wyłudzeń pieniędzy od seniorów. Sprawcy często podają się za członków najbliższej rodziny lub wcielają się w rolę pracowników różnych służb, chcąc wzbudzić zaufanie i wyłudzić duże kwoty pieniędzy. Tym razem telefon zadzwonił do jednej z mieszkanek Brzegu Dolnego, która po wiadomości od oszusta podającego się za policjantkę, wypłaciła z konta 25 tysięcy złotych. Dzięki czujności pracownika banku kobieta nie straciła swoich oszczędności.

Do 92-letniej mieszkanki Brzegu Dolnego zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się, jako policjantka z komendy wojewódzkiej. Poinformowała, że ujawniono u przestępców podrobiony dowód osobisty starszej kobiety i jest prawdopodobne, że włamują się na konta bankowe. Następnie kazała kobiecie pobrać z banku oszczędności, mówiąc, że ktoś po nie przyjedzie. Tłumaczyła, że tylko w ten sposób kobieta może uchronić się przed ich utratą.

Wystraszona starsza pani natychmiast poszła do swojego banku, aby wybrać pieniądze. Kiedy zleciła pracownikowi tej placówki wpłacenie tak znacznej kwoty, pracownica od razu domyśliła się, że może chodzić o oszustwo i zgłosiła całą sytuację na Policję. Dzięki prowadzonym szkoleniom, a w ich wyniku, właściwej reakcji pracownicy banku, 83-latka nie straciła swoich pieniędzy.

Policjanci mając na uwadze to i inne tego typu zdarzenia apelują do osób starszych o rozsądek i rozwagę, a także o czujność - do pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych, by skutecznie uniemożliwiać działalność oszustom. Jak widzimy, przestępcy ci wyłudzają pieniądze głównie od osób starszych wykorzystując ich łatwowierność i dobroduszność.

Pamiętajmy również, że policjanci nigdy nie przekazują szczegółów prowadzonych akcji przez telefon, tylko przyjeżdżają do mieszkania, czy domu osobiście. Muszą też podczas takiego spotkania okazać się legitymacją służbową. Poza tym, obecność każdego funkcjonariusza w naszym domu możemy również potwierdzić u oficera dyżurnego Policji telefonicznie. Zapamiętajmy również, że policjanci nigdy nie żądają przekazania jakichkolwiek kwot w takich sytuacjach.

Jeżeli mamy w rodzinie osobę starszą lub sąsiada, który jest samotny - uczulajmy ich na tego typu przestępstwa, bo takich sytuacji, jak bezpowrotna utrata oszczędności życia, można w dość łatwy sposób uniknąć.

(KWP we Wrocławiu / kp)