Kolejne dwie zatrzymane osoby z grupy przestępczej mającej na swoim koncie wielomilionowe oszustwa Data publikacji 23.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To już kolejne zatrzymania realizowane przez policjantów w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami przy zawieraniu umów kredytowych, która rozpracowana została przez Komendę Wojewódzką Policji i Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Straty na szkodę pokrzywdzonych sięgają wielu milionów złotych. W sprawie zarzuty usłyszało już w sumie 158 osób, w tym organizator przestępczego procederu. Pokrzywdzonych może być nawet około 11 tysięcy osób z terenu całej Polski.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego wrocławskiej komendy wojewódzkiej realizując działania operacyjne i współpracując z prowadzącą w tej sprawie śledztwo Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, zatrzymali w ostatnich dniach kolejne 2 osoby podejrzane o udział w grupie mającej na swoim koncie oszustwa przy zawieraniu umów kredytowych. Zatrzymane kobiety to mieszkanki województwa pomorskiego i wielkopolskiego.

Jak wynika z ustaleń policjantów, grupa, w której działały podejrzane, dopuszczała się oszustw związanych z pośrednictwem kredytowym, wprowadzając klientów w błąd co do warunków umowy. Doprowadziła tym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jak się szacuje obecnie - nawet kilkanaście tysięcy osób pozostaje w trudnej sytuacji finansowej. Do biur organizowanych przez grupę przestępczą trafiały osoby bez zdolności kredytowej, z negatywną historią w BIK. Tam były zapewniane przez pracowników o tym, że firma pomoże w formalnościach przy zaciągnięciu kredytu w banku. Większość przedstawianych dokumentów podpisywana była przez osoby pokrzywdzone in blanco. Pracownik firmy namawiał też pokrzywdzonego do zaangażowania przez niego innej osoby - tzw. "wspomagającej", celem rzekomego podwyższenia zdolności kredytowej zainteresowanego. Ostatecznie jednak to właśnie ta osoba stawała się faktycznym kredytobiorcą, najczęściej wielu kredytów. Często firma organizowała, wbrew woli kredytobiorcy, kilka kredytów i to na znacznie wyższe kwoty niż pierwotnie chciał kredytobiorca. Od wszystkich swoich czynności pobierała ona wysoką prowizję i żądała zapłaty wysokiego ubezpieczenia. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu były realizowane wbrew obowiązującym procedurom. Sposób manipulacji podczas obsługi i stosowane metody socjotechniczne, były niemal identyczne, niezależnie od lokalizacji biura na terenie kraju.

Pracownicami jednego z takich biur na terenie Dolnego Śląska były kobiety zatrzymane w ciągu ostatnich kilku dni przez wrocławskich policjantów.

Za czyny, o które osoby zatrzymane są podejrzane, w zależności od roli w tym przestępczym procederze, może im teraz grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Policja i prokuratura nadal prowadzą czynności w tej sprawie. Do chwili obecnej zarzuty przedstawiono już 158 osobom.

(KWP we Wrocławiu / mw)