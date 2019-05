Sierż. szt. Anna Ficner z kolejnym medalem Mistrzostw Polski Data publikacji 23.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Anna Ficner z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odniosła kolejny sukces, zdobywając brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegu Górskim na krótkim dystansie.

Zawody rozegrano w miejscowości Sobótka w ramach XXVI Biegu na Ślężę. Start na 5 kilometrową trasę zaczynał się się w pobliżu stadionu w Sobótce. Prowadził drogą polną w pobliże Przełęczy pod Wieżycą, dalej żółtym szlakiem przez szczyt Wieżycy na metą usytuowaną na szczycie góry Ślęża na wysokości 718 m n.p.m. Aby zostać sklasyfikowanym w Mistrzostwach Polski, w których uczestniczyła cała krajowa czołówka biegów górskich, trzeba było posiadać aktualna licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ponieważ były one również eliminacjami do Mistrzostw Europy w Biegach Górskich, które odbędą się w lipcu w Zermatt w Szwajcarii. Anna Ficner zdobywając z czasem 32:09 s. brązowy medal wywalczyła kwalifikację do reprezentacji Polski na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Gratulujemy naszej koleżance i życzymy za kolejnych sukcesów.

(insp. Tomasz Kubicki)