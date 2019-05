KWP: „Kazimierz 2019” – ćwiczenia zgrywające służb Data publikacji 23.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Kazimierz 2019”- pod takim kryptonimem odbyły się wczoraj na terenie wałów wiślanych w Kazimierzu Dolnym ćwiczenia zgrywające służb, w którym udział wzięli także policjanci z lubelskiego garnizonu. Scenariusz ćwiczeń zakładał współdziałanie służb w sytuacji zagrożenia powodziowego. Powódź, pożar, zaginięcie osoby, ewakuacja mieszkańców to sytuacje kryzysowe, z którymi musieli zmierzyć się odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Lubelski Urząd Wojewódzki i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W wyniku intensywnych opadów deszczu, w okolicy portu jachtowego w Kazimierzu Dolnym dochodzi do zagrożenia przelania się wody z Wisły przez koronę wału. W wyniku fali powodziowej wiele domów oraz obiektów odciętych jest od suchego lądu. Do działań wkraczają służby, które jak się okazuje, nie maja łatwego zadania. Dochodzi bowiem do wielu sytuacji kryzysowych.

Jeden ze strażaków ulega wypadkowi. Dochodzi też do wywrócenia się kajaka z dwoma turystami, z których jeden pozostaje zaginiony. Z kolei na pływającym po Wiśle promie wskutek awarii silnika wybucha pożar.

Ewakuacja ludzi z pobliskiej wyspy, poszukiwanie zaginionego turysty, udzielanie pierwszej pomocy osobom rannym, czy też wypompowywanie wody z drenaża przywałowego i podnoszenie korony przy pomocy zapór to tylko niektóre z realizowanych zadań.

W tych skoordynowanych działaniach w warunkach powodzi wzięli udział jednostki państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojska Obrony Terytorialnej i WOPR, a także funkcjonariusze Policji z Oddział Prewencji Policji, funkcjonariusze ruchu drogowego KPP w Puławach oraz policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Organizatorzy tego przedsięwzięcia to Lubelski Urząd Wojewódzki i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.Ćwiczenia z innymi służbami ratowniczymi to niewątpliwie bardzo dobra okazja do przygotowania na prowadzenie wielodniowych działań, wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

AK