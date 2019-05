Działania policjantów w związku z podtopieniami Data publikacji 24.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj nie tylko policyjni "wodniacy" mieli pełne ręce roboty. Drogówka realizowała "na sygnałach" eskorty ciężarówek transportujących worki z piaskiem w podtopiony rejony. Policjanci kierowali ruchem na objazdy i zabezpieczali newralgiczne miejsca.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie razem z druhami OSP, strażakami PSP i mieszkańcami sypali piasek do worków, nosili je i układali ratując przed zalaniem posesje w rejonie ulic Półłanki, Sucharskiego i Popiełuszki. Policyjne pojazdy zostały zaangażowane do transportu worków z piaskiem. Z uwagi na wysokie zawieszenie sprawdziły się także w pomocy dla osób (w tym matek z dziećmi), które nie mogły dostać się do swych domów przez zalane ulice.

(KWP w Krakowie/KGP)