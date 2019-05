Policjanci z Komisariatu Wodnego w Krakowie zapobiegli tragedii Data publikacji 24.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj koło godz. 15:00 policjanci z komisariatu wodnego patrolując Wisłę zauważyli, że po wzburzonych nurtach rzeki płynie bezwładnie olbrzymia jednostka, złożona z 4 tramwajów wodnych złączonych ze sobą burtami. Tramwaje zerwały się z lin najprawdopodobniej z przystani wodnej usytuowanej naprzeciwko Salwatora i szybko zmierzały z biegiem rzeki w kierunku mostu.

Na pokładzie policjanci postrzegli dwie osoby. Funkcjonariusze zdając sobie sprawę, że uderzenie tak dużej i ciężkiej konstrukcji w przęsło mostu Dębnickiego może doprowadzić do jego uszkodzenia, bezzwłocznie więc przystąpili do akcji ratunkowej. Tuż przez mostem policjantom udało się rozdzielić tramwaje na dwa zespoły (dwa po dwa) i poprowadzić je z dwóch stron filaru. Następnie doholowali jednostki pływające do przystani na zakolu Wisły gdzie bezpiecznie zostały zacumowane.

To nie jedyna dzisiejsza akcja policyjnych wodniaków. Chwilę wcześniej policjanci z Komisariatu Wodnego w Krakowie zauważyli, że z przystani ASZ przy Salwatorze zerwały się 3 motorówki należące do klubu sportowego. Właściciele jednostek pływających nie mogli się do nich dostać. bo pomost był całkowicie zalany. Funkcjonariusze pomogli „złapać” łódki, które już odpływały z prądem Wisły.

Film z akcji (twitter):

(KWP w Krakowie / kp)