Katowiccy „łowcy głów” namierzyli ukrywającego się lidera grupy przestępczej

46-letni mężczyzna był poszukiwany 4 listami gończymi za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sprawcy dokonali wielu oszustw, m.in. wyłudzili maszyny budowlane warte ponad 2 mln złotych. Grupa została rozbita przez policję, ale jej lider od 2017 roku ukrywał się przed organami ścigania. Namierzyli go i zatrzymali „łowcy głów" z katowickiej komendy wojewódzkiej. Teraz czego go 11 lat odsiadki.

Ustalenie miejsca ukrywania się lidera grupy przestępczej to efekt wytężonej pracy policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. „Łowcy głów” zatrzymali go w ubiegłym tygodniu podczas działań na terenie woj. łódzkiego w miejscowości Łask. 46-letni mężczyzna był poszukiwany 4 listami gończymi w związku z założeniem i kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, która przez kilka lat działała na szkodę podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju. Przestępcy dokonali wielu oszustw na szkodę firm, w tym m.in. wyłudzili maszyny budowlane warte ponad 2 mln złotych. Grupa przestępcza została rozbita przez policję, ale jej założyciel od 2017 roku ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyznę poszukiwał m.in. Sąd Okręgowy w Krakowie, Katowicach i w Gliwicach. Na jego trop wpadli katowiccy „łowcy głów”, którzy ustalili, że 46-letni mieszkaniec Jaworzna wynajmuje mieszkanie na jednym z osiedli w gminie Łask. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Wizyta stróżów prawa kompletnie go zaskoczyła. Został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie musi teraz odbyć karę 11 lat więzienia za popełnione przestępstwa.