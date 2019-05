"Przed blokiem nigdy się nie zatrzymuję, przed przejściem zawsze" - kolejna odsłona kampanii #fairplaynadrodze Data publikacji 24.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj #fairplaynadrodze, to hasło najnowszej kampanii warmińsko – mazurskich policjantów. Przedsięwzięcie w nietypowy sposób promuje właściwe zachowania na drodze. Dlaczego? Bo to znani sportowcy z Warmii i Mazur poprzez uprawiane przez siebie dyscypliny zachęcają do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Tym razem zawodnik Warmii Energi Olsztyn Marcin Malewski, promuje bezpieczeństwo osób pieszych.

Fairplaynadrodze to kolejna odsłona kampanii warmińsko - mazurskich policjantów. W pierwszej odsłonie skupiliśmy się na głównej przyczynie zdarzeń drogowych, jaką jest nadmierna prędkość. Do realizacji spotu promującego w tak nietypowy sposób jazdę z dozwoloną prędkością, zaprosiliśmy siatkarza Jana Hadravę, na co dzień grającego w zespole Indykpol AZS Olsztyn. „Na boisku nie wstrzymuję ręki. Na drodze zdejmuję nogę z gazu”, tym hasłem atakujący olsztyńskiego zespołu i reprezentant Czech propaguje właściwe zachowanie na drodze.

Tym razem do współpracy zaprosiliśmy Marcina Malewskiego piłkarza ręcznego, grającego na pozycji skrzydłowego i reprezentującego barwy Warmii Energi Olsztyn. „Przed blokiem nigdy się nie zatrzymuje, przed przejściem zawsze”. Tym hasłem wychowanek Warmii Olsztyn, a zarazem kapitan olsztyńskiego zespołu, poruszył kwestie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych.

W kolejnych odsłonach będziemy przypominali o konieczności noszenia odblasków, a także skupimy się na bezpieczeństwie rowerzystów. Oczywiście wspierać nas będą znani sportowcy z Warmii i Mazur. Kto konkretnie? Już wkrótce będzie się można o tym przekonać.

Statystki w Polsce:

W ostatnich latach widoczna jest poprawa stanu bezpieczeństwa, ale mimo sukcesywnie malejącej liczby wypadków z udziałem pieszych, w dalszym ciągu liczba śmiertelnych ofiar wśród tej grupy uczestników ruchu stanowi prawie ⅓ ogółu zabitych na polskich drogach.

Większość wypadków to zdarzenia, które polegały na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach ww. akcji policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożenie działania profilaktyczne skierowane nie tylko do pieszych, ale również do kierowców

Wypadki z udziałem osób pieszych na Warmii i Mazurach

Wypadki zawinione i niezawinione przez pieszych oraz ich skutki w latach 2014 - 2018

Rok Liczba wypadków Liczba zabitych pieszych Liczba rannych pieszych Liczba kolizji 2014 370 43 334 308 2015 320 30 307 266 2016 354 33 329 276 2017 317 24 296 247 2018 261 33 232 242 Ogółem 1622 163 1498 1339

W 2018 roku odnotowano 261 wypadków z udziałem pieszych. W wypadkach tych zginęły 33 osoby, wszystkie były niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. 232 zostało rannych (wśród rannych było 230 pieszych), z winy kierowców doszło do 172 wypadków, w których zginęło 12 osób (wszystkie były pieszymi), a 170 zostało rannych (163 pieszych). Najwięcej wypadków, bo 117, miało miejsce na przejściu dla pieszych: w nich zginęło 8 osób, a 110 zostało rannych; tylko jedna spośród ofiar nie była osobą pieszą.

Z winy pieszych doszło do 65 wypadków drogowych, w których 10 osób zginęło, a 55 zostało rannych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni (56 wypadków). To tam zginęło 10 pieszych, a 44 pieszych zostało rannych. Piesi spowodowali 8 wypadków na przejściu dla pieszych, w których nikt nie zginął, a 8 pieszych odniosło w tych wypadkach obrażenia.

Ponad 68% wypadków spowodowanych przez kierowców względem pieszych miało miejsce na przejściu dla pieszych. Ponad 86% wypadków spowodowanych przez pieszych miało miejsce na jezdni poza przejściem dla pieszych.

Wypadki spowodowane przez pieszych i ich skutki w latach 2014 – 2018

Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji 2014 118 12 107 112 2015 92 17 77 86 2016 97 10 87 72 2017 88 12 76 89 2018 66 11 55 85 Ogółem 461 62 402 444

Przyczyny wypadków spowodowanych przez osoby piesze i ich skutki w latach 2016 – 2018

Przyczyny z winy pieszych Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Rok 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 52 49 32 4 6 4 48 43 28 40 44 48 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 8 6 11 0 0 2 8 6 9 3 1 5 Leżenie, siedzenie, klęczenie, stanie na jezdni 5 7 6 2 3 3 3 4 3 3 6 0 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 9 7 6 1 0 0 8 7 6 5 7 13 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 3 4 4 1 3 2 2 1 2 7 3 3 Inne przyczyny 11 10 3 1 0 0 10 10 3 13 21 13 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 8 5 3 1 0 0 7 5 3 1 6 3 Zatrzymanie, cofnięcie się 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 Ogółem 97 88 66 10 12 11 87 76 55 72 89 85

Przytoczone dane ukazują, że na przestrzeni ostatnich lat w dalszym ciągu główną przyczynę wypadków spowodowanych przez pieszych stanowią te, w których piesi w sposób nieostrożny próbują przekroczyć jezdnię, nie upewniając się co do możliwości bezpiecznego przejścia i wkraczają wprost przed jadący pojazd; przyczyna ta w 2018 roku na 66 wypadków stanowiła aż 32 zdarzenia, co wynosi 48,5 %. W wyniku wtargnięcia na jezdnię liczba zabitych oraz rannych również była najwyższa w porównaniu do pozostałych przyczyn. Jednocześnie wzrosła liczba wypadków (+5), zabitych (+2) i rannych (+4) w wyniku przekroczenia jezdni w miejscu niedozwolonym w porównaniu do roku poprzedzającego. Piesi w 2018 roku byli sprawcami 85 kolizji, tj. o (-4) mniej niż w roku poprzedzającym, z czego nieostrożne wejście na jezdnię, przed jadący pojazd stanowiło blisko 57 % wszystkich kolizji w tej kategorii.

Wypadki z udziałem osób pieszych wyraźnie nasilają się w okresie jesienno - zimowym, a więc w okresie w którym znacznemu pogorszeniu ulegają warunki atmosferyczne. Opady śniegu oraz deszczu połączone z szybciej zapadającym zmrokiem powodują, że piesi uczestnicy ruchu są mniej widoczni na drodze dla kierujących pojazdami przez co częściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem. Dlatego za każdym razem apelujemy aby używać elementów odblaskowych również w terenie zabudowanym.

Corocznie ponad 50% wypadków z udziałem osób pieszych powstaje w miejscach przeznaczonych lub udostępnionych dla ruchu pieszych. Okazuje się, że właśnie w tych miejscach dochodzi do największej kumulacji zdarzeń wbrew powszechnemu przekonaniu, o ich bezpieczeństwie. Wynikają one w głównej mierze zarówno z braku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowaniach zarówno przez kierujących pojazdami, jak również samych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W 2018 roku w porównaniu do roku poprzedzającego nastąpił spadek liczby wypadków zaistniałych na wyznaczonych przejściach dla pieszych (-35), co jednak w dalszym ciągu stanowi aż 63 % ogólnej liczby wypadków w tej kategorii. Na uwagę zasługuje wzrost liczby zdarzeń i osób rannych na przystankach autobusowych (+5). Na drugim miejscu wymienić można skrzyżowanie, na którym wystąpiło 58 wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego (27,9 %).

kw