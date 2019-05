Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas pierwszego meczu FIFA U-20 WORLD CUP POLAND 2019 Data publikacji 24.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na stadionie w Bydgoszczy odbył się mecz FIFA U-20 WORLD CUP POLAND 2019. W rozgrywce wzięła udział reprezentacja Japonii i Ekwadoru. Bydgoszcz jest jednym z miast gospodarzy. Na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka odbędzie się łącznie siedem meczów. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będą policjanci.

Wczoraj (23.05.2019) rozpoczął się rozgrywany w Polsce Turniej Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA U20 World Cup. Podczas turnieju rywalizują ze sobą 24 zespoły z całego świata, a mecze rozgrywane będą na sześciu stadionach, w tym na bydgoskim stadionie im. Zdzisława Kryszkowiaka przy ul. Gdańskiej 163. W Bydgoszczy zostanie rozegranych łącznie siedem meczów (sześć meczów fazy grupowej oraz mecz fazy pucharowej) m.in. z udziałem drużyn Francji i Włoch.

Pierwszego dnia mistrzostw na terenie naszego miasta odbył się mecz grupy B pomiędzy zespołami Japonii i Ekwadoru. Spotkanie w ramach rozgrywek skupiło uwagę wielu kibiców. Do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z meczem, bydgoscy policjanci przygotowywali się od kilku dni. Policjantom z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Bydgoszczy pomagali funkcjonariusze oddziału prewencji policji z Bydgoszczy, mundurowi z komend powiatowych, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa oraz funkcjonariusze ITD. Policjanci prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni byli obecni w pobliżu stadionu. Zabezpieczali trasy dojazdowe, okolice stadionu, kierowali ruchem na głównych skrzyżowaniach. Wspólne kibicowanie mundurowi obserwowali także z Mobilnego Centrum Monitoringu.

Przed nami jeszcze sześć meczy na terenie Bydgoszczy. Będzie to też czas wytężonej pracy dla bydgoskich policjantów. Stróże prawa będą dbali, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu.