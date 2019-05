Wizyta Premiera i Ministra SWiA w Komisariacie Wodnym Policji w Krakowie Data publikacji 24.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj przed południem przebywający na terenie Małopolski Premier Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim i Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem spotkali się z kierownictwem małopolskiej Policji oraz z policjantami z Komisariatu Wodnego w Krakowie.

Premier wraz z ministrem złożyli osobiście podziękowania na ręce zaangażowanych w pracę podczas powodzi policjantów. Premier pogratulował odwagi i podziękował mundurowym za dyspozycyjność. Minister podziękował funkcjonariuszom za heroiczną walkę i pochwalił „świetną robotę”.

Po raz kolejny małopolscy policjanci dowiedli, że słowa policyjnej roty: „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.” - to najważniejsze zasady w pracy każdego funkcjonariusza.

Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego w Krakowie wraz ze strażakami od kilkunastu godzin walczą o budowany most kolejowy łączący Zabłocie z Kazimierzem. Prąd wezbranych wód Wisły niesie bardzo dużo konarów drzew, które mogą zagrażać powstającej konstrukcji. Z kolei wczoraj policjanci patrolując Wisłę bezzwłocznie przystąpili do akcji ratunkowej, po tym jak zauważyli płynącą bezwładnie w kierunku mostu olbrzymią jednostkę złożoną z 4 tramwajów wodnych złączonych ze sobą burtami. Uderzenie tak dużej i ciężkiej konstrukcji w przęsło mostu mogło doprowadzić do jego uszkodzenia: Policjanci z Komisariatu Wodnego w Krakowie zapobiegli tragedii ►

Sytuacja nad Wiśle nadal jest bardzo poważna, „wodniacy” w dalszym ciągu monitorują stan Wisły, której nurt niesie niebezpieczne konary i połamane drzewa.

