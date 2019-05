Dla policjantów to szczególna chwila... „ŚLUBUJĘ” Data publikacji 24.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. W piątek (24 maja) 25 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Dla insp. Krzysztofa Sidorowicza - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. - dzisiejsze ślubowanie było momentem pożegnania z mundurem i policyjną służbą.

W piątek (24 maja) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa dla 25 osób – 6 kobiet i 19 mężczyzn, którzy od dzisiaj będą pełnić służbę w lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierowała Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., nadinsp. Helena Michalak: „Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na szacunek społeczeństwa i przełożonych. Dziś z wielką radością przyjmujemy Was w nasze szeregi i z wielką radością przyjmuje Was społeczność Ziemi Lubuskiej. Życzę Wam, abyście – czerpiąc z doświadczeń oraz zawodowych dokonań swoich starszych kolegów – odnosili wiele sukcesów w służbie i poza nią”. Uroczystość ślubowania zgromadziła kadrę kierowniczą lubuskiej Policji. Wziął w niej udział również Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, który życzył satysfakcji, sukcesów i profesjonalizmu podczas wykonywania zadań służbowych. Zwrócił się także do rodzin policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna, ale i niezwykle trudna. Nowo przyjęci policjanci już za kilka dni rozpoczną sześciomiesięczne szkolenie podstawowe w jednej ze szkół policji, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej na rzecz Lubuszan.

Dzisiejsze ślubowanie było jednocześnie momentem pożegnania z mundurem insp. Krzysztofa Sidorowicza, który wstąpił do Policji w 1990 roku i przez całą swoją policyjną drogę związany był z pionem prewencji. Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., dając się poznać jako znakomity fachowiec, wspaniały przełożony, ale przede wszystkim jako policjant z misją – misją służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. W uroczystym pożegnaniu wzięła udział kadra kierownicza lubuskiej Policji, przedstawiciele służb mundurowych, kapelan lubuskiej Policji, rodzina insp. Krzysztofa Sidorowicza, a także młodzi policjanci, którzy chwilę wcześniej ślubowali na sztandar. Dokładnie, w ten sam sposób, jak blisko 29 lat temu ślubował na sztandar insp. Krzysztof Sidorowicz i w postanowieniu służby narodowi wytrwał do końca.

Opracował: podkom. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

foto: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.