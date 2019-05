Lublin: Dzielnicowy zawsze na służbie Data publikacji 26.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się 24 godziny na dobę. Tak też rozumie swoją służbę mł. asp. Mariusz Sadło - dzielnicowy z VII Komisariatu Policji, który w ciągu 5 dni zatrzymał 3 osoby poszukiwane. W tym dwukrotnie będąc w czasie wolnym od służby.

Mł. asp. Mariusz Sadło jest dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie. Policyjny mundur nosi już od ponad 10 lat. Swoją postawą, pokazuje, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Tylko w ciągu ostatnich 5 dni zatrzymał trzy osoby poszukiwane, w tym dwukrotnie będąc w czasie wolnym od służby.

Najpierw w minioną środę będąc po służbie wspólnie z policjantem z KWP w Lublinie przechodząc ul. Romera w okolicy jednego z pobliskich sklepów zauważyli mężczyznę, który wydał im się znajomy. Szybko skojarzyli, że jest to najprawdopodobniej 53-latek bez stałego miejsca zameldowania, którego policjanci podejrzewali o dokonanie rozboju na mieszkańcu miasta. Mężczyzna w marcu b.r. wtargnął do jednego z domków na ogródkach działkowych, pobił właściciela i ukradł mu sprzęt elektroniczny i dokumenty. 53-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za rozbój grozi mu kara nawet do 12 lat więzienia.

Następnie w piątek około godz. 18:45, również będąc w czasie wolnym od służby w pobliżu Bramy Krakowskiej na Starym Mieście w Lublinie zauważył poszukiwaną 33-latkę. Natychmiast zatrzymał kobietę i powiadomił o tym fakcie dyżurnego, który na miejsce przysłał umundurowany patrol. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że mieszkanka Lublina poszukiwana jest na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za grzywnę. 33-latka trafiła do policyjnego aresztu i wkrótce zostanie doprowadzona do aresztu śledczego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Z kolei dzisiaj około godz. 9:00 podczas obchodu swojego rejonu dzielnicowy zauważył kolejnego poszukiwanego mężczyznę, który wchodził do jednego ze sklepów na ul. Orkana w Lublinie. Mężczyzna na widok umundurowanego policjanta zaczął uciekać. Dzielnicowy ruszył za nim i po pościgu zatrzymał uciekiniera. O całym zdarzeniu powiadomił dyżurnego, który na miejsce wysłał do pomocy kryminalnych z „siódemki”. Zatrzymanym okazał się 35-letni mieszkaniec Lublina, który był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za znieważenie policjanta. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jutro zgodnie z poleceniem sądu zatrzymany trafi do aresztu śledczego celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

K.K.