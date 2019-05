Broń, bankomaty, plantacja, narkotyki. Skuteczna praca i zarzuty dla trzech osób Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To nie była łatwa sprawa dla gorzowskich śledczych. Od policjantów kryminalnych wymagała wysokich umiejętności, sporego zaangażowania i doświadczenia. Funkcjonariusze wiedzieli, że ścigają groźnych przestępców. Skuteczna praca doprowadziła do zatrzymania kobiety i dwóch mężczyzn. Przedstawiono im zarzuty związane z próbą włamania do bankomatów, posiadaniem broni, uprawy konopi indyjskich i posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyźni przebywają w areszcie. Zatrzymania były możliwe dzięki kilkumiesięcznej pracy kryminalnych i śledczych.

W marcu, kwietniu i lipcu 2018 roku w Gorzowie Wlkp. doszło do prób włamań do bankomatów. Sprawcom nie udało się dostać do urządzeń i zabrać gotówki, choć próbowali włamać się do nich na różne sposoby – od cięcia obudowy aż do detonacji. Chcieli dostać się do bankomatu przy ul. Czarnieckiego, a także dwukrotnie przy ul. Kostrzyńskiej.

Do wyjaśniania tych zderzeń ruszyli gorzowscy policjanci. Na miejscu zbierali ślady, które w dalszym postępowaniu mogły służyć jako dowody obciążające sprawców. Funkcjonariusze wnikliwie analizowali zdarzenia, dlatego praca kryminalnych przyniosła rezultaty. Policjanci ustalili osoby, które podejrzewali nie tylko o udział w tych zdarzeniach, ale także o działanie w narkobiznesie. Kiedy zebrali niezbędne informacje, kryminalni zatrzymali w listopadzie 2018 roku w Gorzowie Wlkp. dwóch mężczyzn i kobietę.

Funkcjonariusze podczas przeszukania odkryli specjalnie zorganizowane pomieszczenie, służące do uprawy konopi indyjskich. W środku policjanci zabezpieczyli 157 krzaków. Podczas kolejnych czynności funkcjonariusze znaleźli ponad 1 kg marihuany i 0,5 kg amfetaminy. Kryminalni zabezpieczyli także broń palną i kilkadziesiąt sztuk ostrej amunicji.

W listopadzie zatrzymana 29-latka usłyszała zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości marihuany i amfetaminy. 38-letni mężczyzna odpowie za uprawę konopi indyjskich i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Także 32-latkowi przedstawiono zarzuty związane z plantacją i posiadaniem narkotyków. Oprócz tego odpowie również za posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia.

Zatrzymania w listopadzie ubiegłego roku nie oznaczały zakończenia sprawy. Policjanci pod nadzorem Prokuratory Okręgowej w Gorzowie Wlkp. zbierali materiał dowodowy. To pozwoliło na postawieniu przebywającym w areszcie mężczyznom kolejnych zarzutów, tym razem dotyczących usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatów. Za te przestępstwa grozi im do 10 lat więzienia. Areszt dla mężczyzn został ponownie przedłużony.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.