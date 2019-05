Policjanci uratowali 82-latkę z pożaru Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch policjantów z kutnowskiej drogówki brało udział w akcji ratowniczej w związku z pożarem, do którego doszło w budynku gospodarczym w miejscowości Wieszczyce. Sprawna i szybka akcja pozwoliła policjantom wyprowadzić z zagrożonego budynku 82-letnią kobietę.

W nocy z 25 na 26 maja 2019 roku policjanci z kutnowskiej komendy podczas patrolu ok godz. 3.50 zostali poinformowani przez jednego z obywateli, że nieopodal miejscowości Wieszczyce widział kłęby dymu. Policjanci natychmiast pojechali we wskazanym kierunku. Na posesji zastali młodą kobietę, od której dowiedzieli się, że w budynku mieszkalnym bezpośrednio przylegającym do palącego się pomieszczenia znajduje się starsza kobieta. Weszli do budynku, starając się zlokalizować gdzie może się ona znajdować . Było to bardzo trudne ponieważ budynek był już mocno zadymiony co ograniczało widoczność. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń pękały szyby, jednak policjanci nie poddawali się. Ostatecznie w jednym z pomieszczeń odnaleźli kobietę. Mundurowi wyprowadzili 82-latkę na zewnątrz. Ewakuowali również w bezpieczne miejsce wszystkie osoby znajdujące się na zewnątrz budynku i wrócili z powrotem do pomieszczeń aby sprawdzić czy żadna osoba ani zwierzę nie pozostało w środku. W całym zdarzeniu nikt nie ucierpiał i nie wymagał pomocy medycznej. Na miejsce dojechała również straż pożarna.

Sprawna i szybka akcja wszystkich służb ratunkowych zapobiegła tragedii.

(KWP w Łodzi / mw)