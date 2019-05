Kryminalni zatrzymali oszustkę działająca metodą "na policjanta" Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Roztropność i przytomność umysłu kobiety sprawiły, że nie dała się oszukać osobie działającej metodą "na policjanta". Sprawczyni próbował wyłudzić od pokrzywdzonej blisko 45 tys. złotych. W wyniku podjętych działań policjanci Wydziału Kryminalnego z Lubania i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu zatrzymali 34-letnią kobietę, podejrzaną o usiłowanie oszustwa. Za popełnione przestępstwo grozić jej może teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Lubania i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w wyniku podjętych działań, zatrzymali kobietę podejrzaną o usiłowanie oszustwa metodą na tzw. policjanta. Zatrzymana, to 34–letnia mieszkanka Wrocławia. Podejrzana trafiła do policyjnego aresztu. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Olszyna. Pokrzywdzona pani otrzymała telefon. Rozmówczyni najpierw podszyła się pod członka rodziny informując pokrzywdzoną, o zaistniałym wypadku. Do rozmowy dołączyła się druga osoba podająca się za policjanta, która potwierdziła wcześniejsza wersję i poinformowała o wpłacie pieniędzy na adwokata.

Pokrzywdzona wraz z "adwokatką" umówiła się na wręczenie kwoty w wysokości około 45 tys. złotych. W trakcie przekazywania pieniędzy podejrzenie kobiety wzbudził fakt, iż sprawczyni usiłowania oszustwa nie chciała się wylegitymować. Pokrzywdzona zorientowała się, że ma do czynienia z prawdopodobną próbą oszustwa i powiadomiła o tej sytuacji policję.

Zatrzymana 34-latka już usłyszała w tej sprawie zarzut. Za czyn, o który jest podejrzana grozić jej może teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Obecnie funkcjonariusze w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.

(KWP we Wrocławiu / kp)