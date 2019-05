Zatrzymany za fałszywe alarmy Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Radoszycach zatrzymali 34-letniego mieszkańca gminy, który na adres e-mail Komendy Powiatowej Policji w Rykach oraz Prokuratury Rejonowej w Końskich wysyłał groźnie brzmiące wiadomości. Mężczyzna groził pobiciem jednemu z czołowych polskich polityków i detonacją ładunków wybuchowych w Końskich. Za tego typu przestępstwa ustawodawca przewidział karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Radoszycach otrzymali informację, że na terenie gminy może przebywać mężczyzna, który podejrzewany jest o to, że w zeszłym miesiącu na adres e-mail Komendy Powiatowej Policji w Rykach wysłał wiadomość, z treści której wynikało, że chce pobić jednego z czołowych polskich polityków. Trzy dni później Prokuratura Rejonowa w Końskich również otrzymała wiadomość e-mail o tym, że w Końskich w najbliższym czasie wybuchnie bomba. Funkcjonariusze obie te sprawy powiązali i ustalili osobę, która mogła być odpowiedzialna za wysyłanie tych wiadomości. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. Mundurowi do tej sprawy zatrzymali 34-latka z gminy Radoszyce, który przyznał się do zarzucanego czynu. Jak się okazało, podobne wiadomości wysłał do wielu instytucji państwowych na terenie kraju. Trwa ustalanie, które dokładnie urzędy otrzymały fałszywe e-maile. 34-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oprac. PP

Źródło: KPP w Końskich