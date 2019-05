„Jabłko od jabłoni...” Emerytowany policjant z córką policjantką zatrzymują pijanego kierowcę Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Z blisko promilem alkoholu we krwi prowadził pojazd po centrum turystycznej miejscowości. Mężczyzna poruszał się lewym pasem jezdni, kilkukrotnie odbił się od wysokiego krawężnika a następnie „przeskoczył” nad nim, przejechał przez chodnik i wjechał na parking jednego z marketów. Całą sytuację zauważyła będąca po służbie młoda policjantka wraz z tatą, emerytowanym policjantem. Zatrzymali mężczyznę i przekazali dla wezwanego na miejsce patrolu Policji.

Być policjantem to nie jedynie określenie zawodu w jakim się pracuje ale przede wszystkim określenie charakteru i podejścia do życia. Empatia oraz reagowanie w sytuacjach kiedy dzieje się coś złego lub ktoś stwarza zagrożenie musi być naturalne. Udowodnili to w ubiegłym tygodniu ojciec i córka, mieszkańcy Łagowa Lubuskiego. Tomasz Kubiak, a właściwie aspirant Tomasz Kubiak to emerytowany policjant. W mundurze pracował 26 lat, od 1 lutego 1990 roku aż do 12 maja 2016 roku. Przed odejściem na emeryturę służbę pełnił w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Jednakże nazwisko Kubiak nadal widnieje w świebodzińskiej komendzie. Posterunkowa Agnieszka Kubiak, córka Tomasza, jest policjantką od 2 lipca 2018 roku. Tak jak tata, służbę pełni w Wydziale Ruchu Drogowego. Właśnie doświadczenie z „drogówki” pozwoliło im zatrzymać nietrzeźwego kierującego w czasie wolnym. We wtorek 21 maja pojechali do sklepu. Agnieszka czekała na tatę w pojeździe i nagle zwróciła uwagę na pojazd, którego kierujący poruszał się lewą stroną jezdnie i nagle skręcił, przeskakując przez wysoki krawężnik, i wjechał na parking. Mężczyzna szybko opuścił pojazd i wszedł do sklepu. O jego podejrzanym zachowaniu i możliwości bycia pod wpływem alkoholu powiedziała Tomaszowi a następnie zgłosili informację Policji. W tym czasie mężczyzna wyszedł ze sklepu i zorientował się, że przy jego pojeździe ktoś czeka. Usiłował oddalić się pieszo jednakże Tomasz i Agnieszka mu na to nie pozwolili. Ujęty mężczyzna rzeczywiście był pod wpływem alkoholu. Po przyjeździe patrolu i dokonaniu badania przez funkcjonariuszy WRD ze Świebodzina otrzymano wynik 0,45 mg/l w wydychanym powietrzu, czyli blisko promil. Mężczyźnie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, grzywna, obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej a także minimum 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

źródło: sierż. sztab. Marcin Ruciński

KPP w Świebodzinie