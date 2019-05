Narazili holding węglowy na ponad 1 mln zł strat Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach, ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zatrzymali na terenie województw śląskiego i zachodniopomorskiego dwie osoby podejrzane o niegospodarność. Zatrzymani w latach 2009-2015 r., pełniąc w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. funkcje członków zarządu, narazili spółkę na straty w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 tys. zł. Teraz grozi im kara do 10 lat więzienia.

Śledczy ustalili, że członkowie zarządu „KHW” S.A. w latach 2009-2015 r. zawarli z jedną z kancelarii kilkadziesiąt umów na sporządzenie opinii prawnych pomimo tego, że spółka dysponowała w tym czasie wykwalifikowaną obsługą prawną i zawieranie takich umów pozbawione było ekonomicznego oraz merytorycznego uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach przedstawił dwóm osobom, zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A. zarzuty, polegające na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem spółki. Następstwem tego było narażenie „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A. na straty w kwocie nie mniejszej niż 1.100.000 zł. Wartość szkody, wynikająca z postawionych zarzutów, w stosunku do pierwszego z podejrzanych opiewa na kwotę 1.108.367 zł, a w stosunku do drugiego na 330.747 zł.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji i poręczeń majątkowych w kwocie 50.000 zł oraz 150.000 zł.

Podejrzanym, w związku z zarzucanymi im przestępstwami niegospodarności, grozi kara do lat 10 więzienia.