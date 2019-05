Dolnośląski policjant na podium w Międzynarodowych Zawodach Kynologicznych w Czechach Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Dolnego Śląska wzięli udział w Międzynarodowych Zawodach Kynologicznych Policji Psów zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką w Libercu. Aasp. Marek Balcerkiewicz przewodnik psa służbowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z psem służbowym KARA zajął wysokie drugie miejsce w kategorii psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, a w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce. W zawodach wzięło udział 14 ekip z Czech, Słowacji oraz Polski.

Polska drużyna reprezentowana była przez policjantów z garnizonu dolnośląskiego w składzie:

podkom. Marek Mycek koordynator ds. przewodników i psów służbowych z KWP we Wrocławiu.

asp. Marek Balcerkiewicz przewodnik psa służbowego z KMP we Wrocławiu wraz z psem służbowym KARA, przystosowanym do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

asp. szt. Paweł Skrzypek przewodnik psa służbowego z KPP w Lubinie wraz z psem służbowym JUNGO, przystosowanym do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach:

Praca węchowa polegająca na szukaniu narkotyków oraz materiałów wybuchowych w środkach transportu.

Praca węchowa polegająca na szukaniu narkotyków oraz materiałów wybuchowych w bagażach.

Praca węchowa polegająca na szukaniu narkotyków oraz materiałów wybuchowych w pomieszczeniach.

Praca węchowa polegająca na szukaniu narkotyków oraz materiałów wybuchowych w terenie zalesionym.

Praca węchowa polegająca na szukaniu narkotyków oraz materiałów wybuchowych w odzieży umieszczonej w szatni.

Ogólne posłuszeństwo psa:

- chodzenie psa bez smyczy przy nodze,

- bieg psa bez smyczy przy nodze,

- zatrzymanie psa w marszu,

- „siad” psa w czasie marszu,

- warowanie psa w czasie marszu,

- pozostawanie psa,

- pokonywanie przeszkód terenowych: ściana, kładka, tunel.

Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobra postawa naszych przewodników podczas przeprowadzonych zawodów. Asp. Marek Balcerkiewicz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z psem służbowym KARA zajął drugie miejsce w kategorii psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, a w klasyfikacji ogólnej wszystkich zawodników zajął trzecie miejsce. Natomiast asp. szt. Paweł Skrzypek z KPP w Lubinie wraz z psem służbowym JUNGO, w kategorii psów do wyszukiwania narkotyków zajął piąte miejsce.

Ceremonie zakończenia zawodów uświetniła obecność Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Libercu oraz przedstawicieli Kierownictwa Komendy Głównej Policji Republiki Czech. Stronę polską reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Dariusz Wesołowski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - podkom. Sylwester Rudziec.

Postawa funkcjonariuszy świadczy o ich dużym zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań. Ich profesjonalizm, wysokie umiejętności oraz utrzymywanie wysokiego stopnia sprawności psów służbowych pozwoliły, na uczestnictwo w zawodach międzynarodowych na bardzo wysokim poziomie oraz zajęcie czołowych lokat.

(KWP we Wrocławiu / kp)