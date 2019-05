Zamiast usuwać skutki podtopień niszczyli worki z piaskiem Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ubiegły tydzień minął pod znakiem walki z żywiołem. W kilkudziesięciu gminach na terenie całej małopolski prowadzone były działania związane z ograniczeniem skutków rozlewających się rzek. W walce z wielką wodą pomagali funkcjonariusze szeroko pojętych służb, a także okoliczni mieszkańcy. Nie wszyscy jednak stanęli na wysokości zadania. W sobotę krakowscy policjanci ukarali trzy osoby, które dla zabawy niszczyły wały przeciwpowodziowe, a także mężczyznę, który kradł paliwo do pompy odprowadzającej wodę.

W ubiegłą sobotę, około godziny 2.40 w nocy policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, patrolując rejon objęty zagrożeniem powodziowym (rejon objęty zasięgiem Komisariatu Policji VI w Krakowie) otrzymali informację o niszczeniu tymczasowej infrastruktury przeciwpowodziowej. Z komunikatu dyżurnego wynikało, że trzech nietrzeźwych mężczyzn na ul. Popiełuszki niszczyło wały przeciwpowodziowe wykonane z worków z piaskiem.

Policjanci pod wskazanym adresem pojawili się w kilka minut od zgłoszenia. Okazało się, że na miejscy był także dzielnicowy z Komisariatu II Policji w Krakowie, który wracając do domu zauważył, jak pijani mężczyźni wyciągają worki ze starannie ułożonych wałów przeciwpowodziowych, rozrywają je i rozrzucają na całej szerokości ulicy, blokując w ten sposób drogę. Do policjantów zgłosił się także świadek zdarzenia, którego z kolei obudziły krzyki wracających imprezowiczów. Jak stwierdzili policjanci, dający upust swoim emocjom mężczyźni rozrzucili około 150 worków z piaskiem. Zabezpieczały one przed zalaniem prywatne posesje oraz wał pobliskiej rzeczki.

Policjanci przerwali mężczyzną zabawę, sporządzając wnioski o ukaranie do sądu. Dodatkowo imprezowicze na otrzeźwienie posprzątali po sobie porozrzucane worki.

Tego samego dnia, także w rejonie objętym zasięgiem Komisariatu VI Policji w Krakowie, około godziny 18.00 właściciel prywatnej firmy zgłosił, że ujął mężczyznę, który na ul. Agatowej chciał ukraść 20-litrowy kanister z paliwem do pompy wody, którą zgłaszający osuszał zalaną ulicę. Za chciwość, która zmieniła się niezamierzoną próbę sabotażu, mężczyzna został przez policjantów odpowiednio rozliczony wysokim mandatem karnym.

(KWP w Krakowie / kp)