W czasie wolnym pomógł zatrzymać nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Reakcja będącego poza służbą policjanta być może zapobiegła tragedii i zakończyła niebezpieczną jazdę pijanego kierowcy. Funkcjonariusz z lęborskiej komendy zauważył jadące całą szerokością drogi renault i powiadomił o tym bytowskich mundurowych. Jak się okazało samochodem kierował 30-letni obcokrajowiec. Mężczyzna w organizmie miał 2,5 promila alkoholu, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Wczoraj po godzinie 20.00 dyżurny bytowskiej komendy odebrał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie kierującym renault na drodze Pomysk Wielki – Parchowo. O zdarzeniu poinformował będący w czasie wolnym od służby policjant z lęborskiej komendy.

Kierujący renault jechał całą szerokością drogi, co chwilę zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Zgłaszający sytuację policjant zaczął trąbić, a wtedy kierujący renault zjechał z drogi i zatrzymał pojazd na prywatnej posesji w okolicach Jamna. Policjant podszedł do niego. Kierowca renault stał się agresywny, zaczął się szarpać, wyrwał się i uciekł mokradłami do pobliskiego lasu. Po chwili na miejsce dojechali radiowozem wezwani na interwencję dzielnicowi z bytowskiej komendy. Mundurowi wspólnie rozpoczęli poszukiwania mężczyzny i po chwili zauważyli chowającego się mężczyznę. Został on zatrzymany.

Jak się okazało był to 30-letni obcokrajowiec. Mężczyzna był nietrzeźwy. W organizmie miał 2,5 promila alkoholu. W najbliższym czasie 30-latek zostanie przesłuchany. Śledczy przedstawią mu zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Nietrzeźwi kierowcy są dużym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu. Policjanci apelują. Jeżeli podejrzewasz, że jadący przed Tobą kierowca jest nietrzeźwy, natychmiast poinformuj o tym dyżurnego Policji. We wskazane miejsce natychmiast skierowany zostanie patrol.