KWP: Nowi funkcjonariusze w szeregach Policji Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 18 nowo przyjętych policjantów złożyło dziś ślubowanie. Podczas uroczystego apelu funkcjonariusze wypowiedzieli słowa policyjnej roty, której wypełnianie będzie gwarancją ich profesjonalnej służby. Nowych adeptów w szeregach lubelskiej Policji powitał Komendant Wojewódzkie Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, który wręczył im legitymacje służbowe.

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – m.in. te słowa roty ślubowania wypowiedziało dzisiaj podczas uroczystego ślubowania 18 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Uroczystość odbyła się dziś o godz. 10:00 w Sali Odpraw Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Jest to już drugie w tym roku, przyjęcie do służby w lubelskim garnizonie Policji.

Policjantki i policjantów powitał w szeregach policji insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło 15 mężczyzn i 3 kobiety. Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Już w najbliższym czasie trafią na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi.

Po kilkumiesięcznym szkoleniu policjanci wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Hrubieszowie, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Rykach oraz Oddziału Prewencji Policji.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do nagrodzenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, którzy stanęli na podium III Turnieju Oddziałów Prewencji, jaki odbył się niedawno w Szkole Policji w Słupsku. Pół tysiąca policjantów reprezentujących Oddziały i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji rywalizowało o miano najlepszych w kraju. Po trzydniowych zmaganiach nasi funkcjonariusze uplasowali się na III miejscu. Jak się okazało, lubelska drużyna powtórzyła swój sukces z ostatniego turnieju. Dziś ich wysiłek i włożony trud, a także zaprezentowane w turnieju umiejętności zostały docenione. Puchary oraz listy gratulacyjne wręczył 22 funkcjonariuszom szef lubelskiego garnizonu insp. Robert Szewc oraz jego zastępca - insp. Mariusz Siegieda. Gratulacje otrzymali także dwaj funkcjonariusze z Zespołu Szkoleniowego OPP w Lublinie, którzy przygotowali funkcjonariuszy do turniejowych zmagań.

Dziś nagrodzono także zwycięzców eliminacji wojewódzkich do VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych, które odbyły się 15 maja w Lublinie. I miejsce zajął patrol z KPP w Radzyniu Podlaskim w składzie: mł. asp. Przemysław Sobieszek i st. sierż. Piotr Pawlik. Na II miejscu uplasowali się policjanci z KMP w Białej Podlaskiej: sierż. szt. Tomasz Struk oraz sierż. Monika Lempaszek. Z kolei III miejsce zajęli funkcjonariusze z OPP w Lublinie: sierż. Damian Daniel i sierż. Tomasz Rój. Puchary dla laureatów zawodów wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc wraz ze swoim zastępcą. Nagrody przekazał też Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.

Podziękowania i gratulacje od kadry kierowniczej lubelskiej Policji przyjął dziś osobiście st. sierż. Mateusz Koczmara z KMP w Lublinie za wybitne osiągnięcia sportowe. Funkcjonariusz zajął II miejsce w Wagowych Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin. Policjant na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Ten rodzaj sportu uprawia już od 27 lat i umiejętnie godzi służbę w Policji ze swoją drugą pasją. W swojej karierze sportowca brał wielokrotnie udział w zawodach zajmując czołowe miejsca, m.in. w Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski Regionu Wschodniego, Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach i Pucharze Europy.



Za trud wkładany w treningi i godzenie tej szczególnej pasji z codziennymi obowiązkami służbowymi pogratulował policjantowi Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie oraz jego zastępca. Przyznana nagroda to wyraz uznania za odniesione sukcesy w uprawianych dyscyplinach sportu oraz krzewienie kultury fizycznej.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc zwracając się do nowych funkcjonariuszy podkreślił, jak trudna jest ta służba. Przypominając o nagrodzonych przed chwilą funkcjonariuszach, życzył im, by właśnie z nich brali przykład odpowiedzialnej, wzorowej służby i postawy.

A.K.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości.