Współpraca międzynarodowa Policji Data publikacji 27.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W zeszłym tygodniu polscy policjanci uczestniczyli w misji eksperckiej w Mołdawii. Projekt kierowany do Mołdawskiej Policji polega na wprowadzaniu zmian w szkoleniu tamtejszych funkcjonariuszy. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z litewskimi Policjantami.

Mołdawia – niewielkie państwo położone pomiędzy Rumunią, a Ukrainą. Tam właśnie policjanci z Polski i Litwy uczestniczyli w misji eksperckiej pn. „Reform of the initial and continuos training of the police system in the Republic of Moldova”. Nasi policjanci zaangażowani są we wprowadzanie zmian w szkoleniu podstawowym mołdawskich policjantów. Współpraca ta polega również na opracowaniu nowych programów kursów specjalistycznych. Funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspierał projekt na przestrzeni przekazywania wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego. Wiedza ta w przyszłości zostanie spożytkowana w szkoleniu mołdawskich stróżów prawa.

(KWP w Kielcach /ar)