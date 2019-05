Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, kierowanie z zakazem na podwójnym gazie i… Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za te wszystkie czyny oraz dodatkowo niezatrzymanie się do kontroli drogowej i spowodowanie dwóch kolizji odpowie 27-letni mieszkaniec Ciechanowa, który przed policjantami schował się... w łóżku.

W miniony piątek wieczorem patrolujący miasto funkcjonariusze Wydziału Prewencji zauważyli na jednej z ulic opla corsę ze zbitym reflektorem, kołem bez powietrza i wgnieceniami na jednym z boków. Od razu zawrócili za nim dając sygnały do zatrzymania się, bowiem na pierwszy rzut oka stan pojazdu wskazywał na to, że samochód przed chwilą mógł brać udział w zdarzeniu drogowym. Kierujący oplem nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać niesprawnym autem. Na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Okrzei uderzył w lampę, a następnie wysiadł i uciekł z auta zostawiając w środku pasażera - 20-latka z Ciechanowa.

Policjantom, po sprawnie przeprowadzonym pościgu, udało się zatrzymać mężczyznę w jednym z mieszkań gdzie schował się przed nimi w łóżku. Mężczyzna bronił się naruszając nietykalność cielesną funkcjonariusza z patrolówki. Szybko okazało się jaki miał ku temu powód. Wcześniej na ul. Pułtuskiej spowodował kolizję, ponadto kierował samochodem wbrew sądowemu zakazowi. W dodatku po badaniu okazało się, że miał prawie promil alkoholu w organizmie.

Zarówno 27-letni kierujący, jak i pasażer opla zostali zatrzymani, a po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności, za swoje czyny odpowiedzą przed ciechanowskim sądem.

Autor: kom. Jolanta Bym