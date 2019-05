Zaginiony 80-latek odnaleziony przez policjantów Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 80-latka, który wyszedł z domu i nie nawiązując kontaktu z rodziną oddalił się w nieznanym kierunku. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policjanci odnaleźli zziębniętego mężczyznę leżącego w plantacji rzepaku ponad 2,5 km od domu. Wczoraj rodzina 80-latka na ręce Komendanta złożyła podziękowania za szybką i skuteczną akcję policjantów.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Do dyżurnego hrubieszowskich policjantów zgłosił się mężczyzna informując o zaginięciu swojego 80-letniego teścia. Z relacji zgłaszającego wynikało, że starszy mężczyzna wyszedł z domu około południa i nie informując domowników oddalił się w nieznanym kierunku.

Rodzina poinformowała policjantów, że w przeszłości mężczyźnie zdarzało się już oddalać, jednak do tej pory bezpiecznie udawało się go sprowadzać do domu. Tym razem najbliżsi nie odnaleźli go w miejscach w których zwykle przebywał. Zwrócili się więc o pomoc do mundurowych, którzy natychmiast podjęli akcję poszukiwawczą.

W poszukiwaniach za 80-latkiem użyto psa tropiącego z przewodnikiem z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. O zaginięciu powiadomiono także placówki Straży Granicznej z terenu całego powiatu hrubieszowskiego. Sprawdzano wiele miejsc i zakładano różne opcje, gdzie mógł pójść starszy mężczyzna.

Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań około godziny 19.00 policjanci odnaleźli zziębniętego 80-latka leżącego w plantacji rzepaku około 2,5 kilometra od domu. Nie posiadał żadnych widocznych obrażeń ciała. Po otrzymaniu niezbędnej pomocy medycznej powrócił do domu pod opiekę zaniepokojonych najbliższych.

Wczoraj na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie mł. insp. Grzegorza Pietrasiaka wpłynęły podziękowania od rodziny zaginionego, za przeprowadzenie przez policję sprawnej i skutecznej akcji poszukiwawczej.

(KWP w Lublinie / kp)