1,5 tony krajanki i suszu tytoniowego w rękach Policji Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Końskie. 42 i 40-latek podejrzani są o posiadanie blisko 1,5 tony krajanki i suszu tytoniowego. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Końskich pojechali do sąsiedniej gminy Białaczów, gdyż z posiadanych informacji wynikało, że może tam dochodzić do nielegalnego procederu porcjowania i sortowania suszu i krajanki tytoniowej. Przypuszczenia stróżów prawa potwierdziły się. Na gorącym uczynku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn – 42 i 40-latka. Obaj mieszkańcy gminy Końskie byli w trakcie przerabiania suszu tytoniowego na krajankę. Policjanci zabezpieczyli nielegalną kontrabandę, a osoby uczestniczące w tym procederze zostały przez funkcjonariuszy zatrzymane.

Szacuje się, że mężczyźni narazili skarb państwa na uszczuplenia z tytułu niezapłaconego podatku w kwocie ponad 1 mln 106 tyś. Dalszy los zatrzymanych jest teraz w rękach wymiaru sprawiedliwości.

KWP Kielce / mag