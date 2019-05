Sportowe sukcesy st. post. Bartosza Ceberaka Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj St. post. Bartosz Ceberak został wicemistrzem III Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim. Rzeszowski policjant wziął udział w zawodach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu. W ekstremalnym biegu terenowym na szczyt Skrzycznego, lepszy o kilka sekund okazał się tylko reprezentant wojska.

st post. Bartosz Ceberak na podium III Mistrzostw Polski Służ Mundurowych w Żywcu.

Dekorowanie zwycięzców biegu

Puchary zdobyte przez st. post. Bartosza Ceberaka

W ubiegły piątek, w Żywcu zostały rozegrane III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim o puchar Komendanta Głównego Policji. Jednym z zawodników był st. post. Bartosz Ceberak z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Wystartował w półmaratonie ekstremalnym, którego trasa prowadziła na szczyt Skrzycznego. Startujący w reprezentacji Komendy Głównej Policji, st. post. Bartosz Ceberak zajął drugie miejsce. Okazał się najlepszym z spośród policjantów na mecie. Tylko o kilka sekund wyprzedził go przedstawiciel wojska. Natomiast już w sobotę startował w "6. Leżajskim Biegu Zośki Turosz” o puchar Komendanta Powiatowego w Leżajsku. W imprezie, objętej honorowym Patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża, w kategorii służb mundurowych zdobył I miejsce.

Nie jest to jedyny sukces naszego Bartosza. Od kilku lat trenuje biegi długodystansowe i terenowe oraz triatlon. Startując w licznych zawodach odniósł już wiele sukcesów. W 2016 roku zajął III miejsce w kategorii wiekowej do lat 30, startując w 1/2 iron Men triathlon w Malborku. Zawody składały się z 3 dyscyplin - pływania na dystansie 1900 m, 90 km trasy rowerowej i 21-kilometrowego biegu. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 zdobył II miejsce w Maratonie Lubelskim. W 2017 roku swój sukces powtórzył w Półmaratonie Poznańskim, gdzie startując indywidualnie osiągnął wicemistrzostwo, a w ultramaratonie Ultrajanosik 75+ w Nidzicy, startując indywidualnie, zdobył I miejsce. Rok później został mistrzem Polski w półmaratonie ekstremalnym podczas II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. W 2019 r. st. post Bartosz Ceberek został członkiem reprezentacji Komendanta Głównego Policji w Triathlonie.

W kwietniu br. zajął pierwsze miejsce startując w półmaratonie poznańskim. Okazał się najlepszym, spośród około 13 tysięcy zawodników. W maju wygrał Bieg Niepodległości w Strzyżowie, a kilka dni później Maraton Lubelski, gdzie startował indywidualnie.

30-letni Bartosz Ceberak jest policjantem od 2016 roku. Służbę rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie, a we wrześniu 2018 roku przeniósł się do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, do wydziału wywiadowczo-interwencyjnego. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął w dzieciństwie od gry w koszykówkę. 6 lat temu zaczął trenować długodystansowe biegi terenowe, a później triathlon.

W czerwcu przed naszym kolegą kolejne starty w zawodach triathlonowych. Życzymy Bartoszowi kolejnych sukcesów i trzymamy za niego kciuki.