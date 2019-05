Odpowie za przywłaszczenie land rovera Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W kwietniu br., do dyżurnego ósmego komisariatu zgłosił się właściciel samochodu Land Rover Evoque, który złożył zawiadomienie dotyczące przywłaszczenia tego pojazdu. Pokrzywdzony oznajmił, że kilka miesięcy wcześniej, odpłatnie wynajął terenowy samochód znajomemu. Po pewnym czasie mężczyzna przestał jednak wywiązywać się z warunków zawartej umowy, co skutkowało jej wypowiedzeniem. Pokrzywdzony zażądał natychmiastowego zwrotu swej własności. Wówczas sprawca stwierdził, że auto oddał innej osobie, która teraz winna regulować należności za najem. Jednocześnie nie podał danych aktualnego użytkownika pojazdu.

Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni. Intensywne czynności operacyjne doprowadziły do błyskawicznego ustalenia zarówno osoby, która dysponowała samochodem, jak również miejsca, gdzie był zaparkowany. Pojazd został odzyskany w Podgórzu. Jak ustalono, 26-letni sprawca przekazał samochód jako zastaw swojemu wierzycielowi, a ten nie podejrzewając, że został oszukany, zamierzał go użytkować do czasu zwrotu długu. „Biznesmen” został zatrzymany kilka dni temu w Krakowie, bezpośrednio po tym, jak wrócił z Pomorza.

Śledczy przedstawili mu zarzut przywłaszczenia powierzonego pojazdu (art. 284 § 2 KK), którego wartość oszacowano na ponad 160 tys. złotych. Podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)