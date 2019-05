Policjanci z Ostrołęki odnaleźli zaginionego mężczyznę w niespełna dwie godziny Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na terenie powiatu ostrołęckiego prowadzone były poszukiwania zaginionego 49-latka. Z okoliczności wynikało, że życie mężczyzny może być zagrożone. Zaginionego odnalazł policjant z posterunku policji w Łysych. W poszukiwaniach oprócz policjantów brali udział strażacy oraz członkowie grupy ratowniczej ,,Nadzieja”. Odnaleziony przez policjantów mężczyzna był wycieńczony i został przewieziony do szpitala.

Wczoraj około godziny 11.00, dyżurny ostrołęckiej Policji odebrał zgłoszenie zaginięcia 49-letniego mieszkańca powiatu. Z informacji przekazanych od zaniepokojonej rodziny wynikało, że życie mężczyzny może być zagrożone.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia w działania poszukiwawcze zaangażowali się policjanci z Ostrołęki, Kadzidła oraz Łysych. Powiadomiono także strażaków oraz członków grupy ratowniczej „Nadzieja”, którzy szybko przyjechali na miejsce zdarzenia. Wezwano także na miejsce psa tropiącego. Ponadto informacja wraz z rysopisem zaginionego została przekazana do wszystkich patroli na terenie miasta i powiatu. Od chwili otrzymania zgłoszenia o zaginięciu osoby biorące udział w poszukiwaniach „krok po kroku” przeczesywali pobliskie lasy i tereny.

Po niespełna dwóch godzinach mężczyzna został odnaleziony przez sierż. szt. Marcina Brewczyńskiego, policjanta z posterunku policji w Łysych. 49-latek siedział wyczerpany w lesie i nie miał siły samodzielnie wrócić do domu. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która zabrała go do szpitala.

To kolejny przykład, że dobre rozpoznanie terenu i współpraca osób biorących udział w poszukiwaniach być może przyczyniła się do uratowania życia.

(KWP zs. w Radomiu / kp)