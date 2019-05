Dzielnicowi reanimowali 80-latka Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną niedzielę, 80-latek wraz z rodziną wybrał się na wybory. Po wyjściu z lokalu wyborczego źle się poczuł i stracił przytomność. Pełniący w pobliżu służbę dzielnicowi ruszyli na pomoc i reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.

Do zdarzenia doszło 26 maja br. po godzinie 18:00 w pobliżu jednego z lokali wyborczych w Pabianicach. 80-latek wraz z rodziną przyszedł na głosowanie. Po wyjściu z lokalu uskarżał się na ból klatki piersiowej. Siedząc w samochodzie miał problemy z oddychaniem i stracił przytomność. Zięć wraz z przypadkowym przechodniem wyciągnęli go z pojazdu i ułożyli na ziemi. Podjęli też czynności ratunkowe.

O całej sytuacji dowiedzieli się pełniący w pobliżu służbę dzielnicowi. Do mundurowych podeszła kobieta informując, że na parkingu przed szkołą podstawową leży starszy człowiek, który prawdopodobnie miał zawał.

Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą, gdzie na miejscu przejęli czynności ratunkowe. Usunęli z jamy ustnej starszego pana wydzielinę utrudniającą oddychanie i na zmianę uciskali klatkę piersiową. Reanimację prowadzili do czasu przywrócenia czynności życiowych poszkodowanego oraz do przyjazdu karetki pogotowia. 80-latek na sygnale został przewieziony do szpitala.

(KWP w Łodzi / mg)