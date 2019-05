Z narażeniem zdrowia ugasili pożar Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i ofiarne działanie stróżów prawa z Komisariatu Policji w Boguszowicach zapobiegło ludzkiej tragedii. Pełniący na co dzień służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym policjanci weszli do domu jednorodzinnego, w którym zapalił się piec gazowy i okap. Aby nie dopuścić do wybuchu gazu mundurowi ugasili pożar gaśnicą. Dzięki odważnym działaniom policjantów nikomu nic się nie stało.

Do pożaru doszło wczoraj, około godziny 12.30 w domu jednorodzinnym w Świerklanach. O silnym zadymieniu oraz pożarze w kuchni zawiadomił policjantów właściciel. Okazało się, że 21-latek pozostawił olej w garnku na palniku pieca, który zapalił się. Na miejsce pożaru natychmiast udali się policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Boguszowicach. Mundurowi nie tracąc ani chwili, postanowili interweniować jeszcze przed przybyciem strażaków. Kiedy sierż. szt. Marcin Szulik oraz st. sierż. Paweł Kolonko weszli do środka, w budynku było silne zadymienie, a w kuchni palił się piec gazowy oraz okap. Aby nie dopuścić do wybuchu gazu policjanci ugasili pożar gaśnicą samochodową. Poszkodowany w tym zdarzeniu mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Dzięki odważnej reakcji mundurowych nie doszło do tragedii. Policjanci szybko ugasili zarzewie ognia i zneutralizowali zagrożenie.

(KWP w Katowicach / kp)