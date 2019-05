VI Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Czerwony Bór 2019” – ćwiczenia zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 25-26 maja 2019 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM położonego w malowniczym kompleksie leśnym na terenie województwa podlaskiego odbyły się VI Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo - Ratownicze „Czerwony Bór 2019”. To kolejne przedsięwzięcie przygotowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji wspólnie z Grupą Ratowniczą „Nadzieja” oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O skali przedsięwzięcia może świadczyć fakt, iż wzięło w nim udział około 250 uczestników reprezentujących Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, grupy poszukiwawczo-ratownicze z całej Polski, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Uniwersytet Warszawski. Ćwiczeniom, mającym chwilami niezwykle widowiskowy i spektakularny charakter, czego dowodem jest załączona dokumentacja fotograficzna, bacznie przyglądali się obserwatorzy – przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych szczebla centralnego i wojewódzkiego (w tym m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz lokalnych władz administracji samorządowej i rządowej.

Celem przeprowadzonych manewrów była m.in. koordynacja służb w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i usprawnienie współpracy między służbami a organizacjami poszukiwawczo-ratowniczymi, ale także ćwiczenie uruchamiania procedur sztabu zarządzania kryzysowego i doskonalenie umiejętności w zakresie działań planistycznych i poszukiwawczych.

Symulacja zrealizowana na podstawie przygotowanego scenariusza opierała się na motywie przewodnim, którym było uprowadzenie kilkuletniego dziecka przez nieznanych sprawców z placu zabaw. W wyniku uruchomionego w związku z tym zdarzeniem systemu Child Alert i opublikowaniem w mediach komunikatu z wizerunkiem dziecka oraz informacją nt. sprawców doszło do wypadku komunikacyjnego wymagającego interwencji Straży Pożarnej oraz znacznych sił medycznych i Policji. Obserwujący rozgrywające się na ich oczach wydarzenia – pościg, akcję ratowniczą osób poszkodowanych w wypadku oraz dynamiczne zatrzymanie sprawców, m.in. z wykorzystaniem psa służbowego Policji mogli naocznie przekonać się o trudnej i jakże odpowiedzialnej roli służb medycznych, policyjnych i strażackich w tego typu zdarzeniach.

Kolejnym elementem przeprowadzonych ćwiczeń były poszukiwania zaginionego dziecka, które zbiegło sprawcom porwania i przebywało w kompleksie leśnym. Sztab dowodzenia zorganizowany na miejscu działań na bazie dwóch mobilnych centrów wsparcia poszukiwań: Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP i Grupy Ratowniczej Nadzieja, miał za zadanie zaplanować akcję poszukiwawczą, dysponując do działań w terenie leśnym ponad 200 osób, w tym przewodników psów – dwunastu policyjnych patrolowo-tropiących oraz czterech psów do poszukiwań osób żywych w terenie z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Jabłonna. W sumie w teren wysłanych zostało 38 tzw. szybkich trójek, składających się z funkcjonariuszy Policji, ratowników i poszukiwaczy oraz studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na UW. Finalnym efektem ich pracy było szczęśliwe odnalezienie i przekazanie służbom medycznym zaginionego dziecka — po upływie ok. 3 godzin od wyjścia w teren pierwszych grup. Jak pokazało życie, a w tym przypadku scenariusz przygotowany przez organizatorów, w godzinach wieczornych okazało się, że dziadkowie porwanego dziecka na własną rękę zaczęli szukać wnuka, w efekcie czego zagubili się w okolicznym kompleksie leśnym. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja zaowocowała ogłoszeniem alarmu dla sił i środków obecnych w bazie, ponownym powołaniem sztabu oraz wysłaniem w teren ponad 20 zespołów poszukiwawczych, które także tym razem po 2 godzinach poszukiwań przyniosły oczekiwany rezultat w postaci odnalezienia zagubionych w kompleksie leśnym osób.

W obu epizodach brał udział śmigłowiec z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, który w porze nocnej doskonale oświetlał teren poszukiwań i znacząco przyczynił się do pozytywnego finału przeprowadzonych działań. Penetracja wyznaczonych sektorów odbywała się również za pomocą Bezzałogowego Statku Powietrznego nawigowanego przez operatora Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

Ćwiczenia zakończone w późnych godzinach wieczornych zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez samych uczestników, jak i obserwatorów. Pokazały też, że profesjonalnie i sprawnie przeprowadzone działania w sytuacjach podobnych jak ta przyjęta w scenariuszu, nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem ogromnego doświadczenia, rozwagi, zdecydowania i dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych w akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Sprawne i skuteczne poszukiwania osoby zaginionej to efekt ciężkiej pracy i współdziałania wielu ludzi. Optymizmem napawa fakt, że chętnych i fachowo przygotowanych do niesienia pomocy innym jest coraz więcej, o czym może świadczyć liczniejsze, z roku na rok, grono osób zainteresowanych udziałem w manewrach, a także zauważalny wysoki poziom ich wyszkolenia, przygotowania i zaangażowania.

Podziękowania

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych oraz Grupa Ratownicza „Nadzieja” składają podziękowania za pomoc w przygotowaniu i udział w manewrach współorganizatorom, tj.: Uniwersytetowi Warszawskiemu, GROM Group, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Państwowej Straży Pożarnej i wszystkim innym, którzy aktywnie uczestniczyli w symulowanych działaniach poszukiwawczych, tj.; Oddziałom Prewencji Policji KWP Białystok, Nieetatowym Policyjnym Grupom Poszukiwawczym z Nowego Targu i Zielonej Góry, 13 Batalionowi Wojsk Obrony Terytorialnej, JRG, SGPR i WSPR w Łomży, GR PCK z Warszawy, Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Jabłonna, jednostkom OSP: Zbrzeźnica, Konarzyce, Podgórze i Nowogród, Grupie Ratowniczej Nadzieja z oddziałów w: Białymstoku, Łomży, Zambrowie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowie i Miastkowie, koordynatorom ds. zaginięć z wydziałów kryminalnych KWP i wreszcie studentom UW oraz ich opiekunowi dr Tomaszowi Godlewskiemu.

Dziękujemy również gospodarzom terenu, tj. dyrekcji Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, kierownictwu KPP w Zambrowie, kierownictwu PSP w Zambrowie, Nadleśnictwu Łomża oraz szefowi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Grom Group.

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP)

zdjęcia: Paweł Ostaszewski - Policja 997 / CPOZ KGP