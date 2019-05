KWP: Witamy w naszych szeregach Data publikacji 28.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 31 osób zasili dzisiaj szeregi garnizonu warmińsko – mazurskiego. Z czego 8 to kobiety, a 23 osoby to mężczyźni. W tym roku to już 3 ślubowanie, a 2 przyjęcie. W ubiegłym roku 128 osób zdecydowało się założyć policyjny mundur, w tym roku czekamy na 163 osoby, które będą w przyszłości chciały reprezentować naszą formację. Wszelkie informacje na temat rekrutacji dostępne są na naszej policyjnej stronie. Zapraszamy.

W ubiegłym roku garnizon warmińsko mazurski zasiliło 128 osób. W tym roku w naszym województwie jest do obsadzenia 163 wakaty. W tym roku to już 3 ślubowanie, a 2 przyjęcie. Dzisiaj policyjny mundur założy 31 osób. Aby doszło do tej sytuacji funkcjonariusze musieli przejść kilkumiesięczną procedurę. Praca w Policji nie należy do najłatwiejszych. Osoba, która chce wstąpić w szeregi ponad 100 tys. formacji musi przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, które mogą trwać nawet rok. Cała procedura rozpoczyna się od testu z wiedzy ogólnej. Następnie kandydaci muszą wykazać się dobrą kondycją, pokonując tor przeszkód podczas testu sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest, uważany za najtrudniejszy - test psychologiczny multiselect. Po jego zdaniu kandydat przystępuje do wywiadu zorganizowanego. Na sam koniec osoby ubiegające się o przyjęcie do Policji przechodzą szereg badań lekarskich. Wszystkich tych, którzy zdecydują się służyć wiernie narodowi i obywatelom zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol), na której można uzyskać wszelkie informację dotyczące zasad rekrutacji.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli m. in. Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Dyrektor Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Mieczysław Wójcik oraz gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

31 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało dzisiaj słowa roty ślubowania

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Gospodarz uroczystości insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przywitał gości, rodziny i najbliższych funkcjonariuszy. Następnie komendant powiedział, że „praca w Policji jest ciężka, ale możecie być dumni, że wstąpiliście w nasze szeregi, gdyż Policja jest bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo, a jeśli jest wysoko oceniana to znaczy, że społeczeństwo nam ufa. Tym bardziej jest to dla nas znaczące bo dzieje się to w 100 rocznicę powołania Policji Państwowej. Podjęliście bardzo odważna decyzję wstępując w szeregi Policji, niech ta odwaga towarzyszy wam przez całą służbę. Do tego zobowiązuję was również Rota Ślubowania, którą dzisiaj wypowiedzieliście. Wierzę, że nie zawiedziecie społeczeństwa, swoich przełożonych i samych siebie. Policja zmienia się, warunki pracy są co raz lepsze. Proszę was również drodzy bliscy o słowa wsparcia dla nowo przyjętych policjantów, bo z pewnością będą oni od was tego potrzebowali”.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, który w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji tworzenia się Policji. „To właśnie w 1919 roku w lipcu została powołana po odzyskaniu niepodległości Policja Państwowa. Policjant i Policja powinna być silna. Służba w Policji jest bardzo niebezpieczna, ale wy jako funkcjonariusze cieszycie się największym zaufaniem społeczeństwa wśród wszystkich służb mundurowych”. Wojewoda Sadowski powiedział, że „na tą pozycję wpłynęło również odtwarzanie posterunków, Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa, a także program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz ogólna poprawa warunków pracy. Teraz idziecie na szkolenie dlatego musicie wytrwać, aby tworzyć misję Policji, bo to właśnie Wy będziecie odpowiedzialni za bezpieczeństwo społeczeństwa”. Na koniec swojego przemówienia Pan Wicewojewoda Sadowski życzył wszystkim wszystkiego najlepszego i apelował o wzajemne wspieranie się podczas służby. Pan Wojewoda jak to ma w swoim zwyczaju po zakończonym przemówieniu, wręczył kwiaty 2 policjantkom wyróżnionym podczas ślubowania.

Przypominamy, że od ubiegłego roku funkcjonariusze Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w każdą trzecią sobotę miesiąca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00, zapraszają osoby zainteresowane służbą w Policji na halę sportową, aby dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, osoby te mogą skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym. Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 marca 2019 roku.

kw