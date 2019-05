Podziękowania za policyjną eskortę nieprzytomnej kobiety na antenie radia Data publikacji 29.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do lokalnej, płońskiej rozgłośni radiowej wpłynęły podziękowania dla policjantek z ruchu drogowego. Funkcjonariuszki eskortowały samochód z nieprzytomną kobietą. Mąż kobiety w bardzo miły sposób wyraził swoją wdzięczność za okazaną pomoc.

st. sierż. Patrycja Mariańska

post. Monika Bogusławska

Kilka dni temu na antenie płońskiego radia wyemitowane zostały podziękowania dla dwóch policjantek z Wydziału Ruchu Drogowego płońskiej komendy. Do radia zadzwonił mężczyzna, który chciał podziękować za okazaną mu przez funkcjonariuszki pomoc, gdy jechał z nieprzytomną żoną do szpitala.

Całe zdarzenie miało miejsce kilka dni temu. St. sierż. Patrycja Mariańska i post. Monika Bogusławska pełniły służbę na trasie Postróże-Płońsk. Późnym wieczorem przy radiowozie zatrzymał się samochodem mężczyzna. Był bardzo zdenerwowany i prosił o pomoc. Wyjaśnił policjantkom, że jego żona zasłabła, a w związku z tym, że karetka pogotowia nie mogła od razu przyjechać, postanowił sam zawieźć kobietę do szpitala. Funkcjonariuszki od razu zdecydowały, że przeeskortują ich do placówki służby zdrowia. Włączyły sygnały świetlne i dźwiękowe, i poleciły mężczyźnie by jechał za nimi.

Po kilku kilometrach eskorty, policjantki zauważyły jadącą z naprzeciwka karetkę pogotowia i zatrzymały ją. Półprzytomna kobieta została przekazana ratownikom medycznym, którzy zabrali ją do szpitala.

Jesteśmy dumni z tak wspaniałej postawy naszych koleżanek. Dziękujemy też za to, że nasza praca jest doceniana. Eskortowanej pani życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Autor: podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska

Podziękowania dla płońskich policjantek za eskortę do szpitala Ładowanie odtwarzacza... 681.63 KB

