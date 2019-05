Terrorysta w szkole – ćwiczenia Policji i innych służb Data publikacji 29.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Uzbrojony napastnik wtargnął do szkoły Podstawowej w Kunowicach, wziął zakładnika – takie zgłoszenie otrzymał dyżurny słubickiej komendy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie przebiegu ewakuacji oraz wypracowanie odpowiednich metod współdziałania, w przypadku wystąpienia zdarzeń terrorystycznych i innych zagrożeń.

We wtorek (28 maja) dyżurny słubickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że do budynku Szkoły Podstawowej w Kunowicach wtargnął uzbrojony napastnik, podłożył w szkole ładunki wybuchowe i wziął nauczycielkę jako zakładnika. Natychmiast zarządzono ewakuację budynku i powiadomiono o wszystkim Policję. Poinformowany o zdarzeniu Komendant Powiatowy Policji w Słubicach w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej o charakterze terrorystycznym zarządza rozpoczęcie akcji policyjnej. Policyjni pirotechnicy rozpoczęli przeszukiwanie całego budynku. Przez cały czas bezpieczeństwa w wyznaczonej strefie pilnowali strażacy i policjanci. Funkcjonariusze zamknęli drogi dojazdowe do obiektu i wskazywali kierującym objazdy. Policjanci przeszukali wszystkie pomieszczenia oraz teren przyległy. W wyniku policyjnych działań napastnik został obezwładniony, zakładnik został odbity z rąk przestępcy. Na miejsce został wezwany patrol saperski z Krosna Odrzańskiego. Użyty sprzęt specjalistyczny pozwolił na sprawne zabezpieczenie granatu i zdetonowanie ładunku w bezpiecznym miejscu. Drugi z podłożonych ładunków zranił sapera. W tym momencie do akcji wkroczyli strażacy, którzy zabezpieczyli rannego sapera i wydostali go bezpiecznie na zewnątrz. To były… tylko ćwiczenia! Dzięki takim działaniom możliwe jest sprawne przeprowadzenie akcji w sytuacji realnego zagrożenia ataku terrorystycznego w takich miejscach jak szkoła. Ćwiczenia wykazały, że wypracowany model współpracy pomiędzy wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców skutecznie zadziałał.

Przedstawiciele wszystkich podmiotów biorących udział w ćwiczeniach, którzy jednocześnie przez cały czas byli obserwatorami, wyrazili swoje uwagi, spostrzeżenia, mówili także o tym co powinni poprawić w działaniu podległych im służb.

asp. Magdalena Jankowska

KPP w Słubicach